Grund für Aussetzer bei Loris Karius gefunden

Loris Karius hatte Gehirnerschütterung im Finale

Das ist die Erklärung für den Patzer von Loris Karius (FC Liverpool) im Finale der Champions League gegen Real Madrid: Der deutsche Karius hat während des Endspiels eine Gehirnerschütterung erlitten. Das teilte das Massachusetts General Hospital in Boston nach einem Gehirnscan mit. Der 24 Jahre alte Keeper wurde am 31. Mai in den USA von Spezialisten untersucht. Karius befand sich zu dieser Zeit im Urlaub in Nordamerika.

Loris Karius wirft den Ball Karim Benezma zu

Wie erst am Montag bekannt wurde, soll die medizinische Abteilung der Liverpooler diese Untersuchung befürwortet haben. Bleibende Schäden müsse Karius nicht befürchten. "Wir erwarten eine vollständige Genesung basierend auf den Untersuchungsergebnissen", hieß es in der Mitteilung des Krankenhauses. Während der Begegnung in Kiew könnte Karius' Sehvermögen gestört gewesen sein, legte die Untersuchung nahe.

Der Keeper hatte im Endspiel gegen Real Madrid den Ellenbogen von Real-Profi Sergio Ramos gegen den Kopf bekommen, offenbar unbemerkt vom Schiedsrichter. Anschließend hatte Karius mit zwei schweren Patzern großen Anteil daran, dass Liverpool das Spiel mit 1:3 verlor. Der FC Liverpool äußerte sich zum dem Thema nicht.

Pep Guardiola ein Rassist?

Yaya Touré hat schwere Anschuldigungen gegen seinen Trainer Pep Guardiola erhoben und dem Ex-Bayern-Coach Rassismus vorgeworfen. Er habe sich von Guardiola schlecht behandelt gefühlt und sei bei Manchester City in der abgelaufenen Saison ohne ersichtlichen Grund kaum eingesetzt worden, sagte der 35 Jahre alte Ivorer dem Magazin "France Football". "Ich habe angefangen mich zu fragen, ob es etwas mit meiner Hautfarbe zu tun hat." Der 97-malige Nationalspieler war bei City vergangene Saison unter Guardiola nur auf zehn Premier-League-Spiele gekommen. "Ich möchte derjenige sein, der den Mythos Guardiola bricht." Er sei nicht der erste, der die Ungleichbehandlung durch Guardiola anspreche. "Auch bei Barça haben sie diese Frage gestellt. Vielleicht werden wir Afrikaner nicht von allen immer gleich behandelt wie alle anderen", sagte der Ivorer.

Mastercard beendet umstrittene Aktion

Das Kreditkartenunternehmen Mastercard hat die umstrittene "Essen-für-Tore"-Kampagne mit Lionel Messi und Neymar beendet. Der Sponsor der beiden Weltstars hatte angekündigt, für jeden ihrer Treffer bis März 2020 - inklusive der WM - jeweils 10.000 Mahlzeiten an hungernde Kinder in Lateinamerika und der Karibik zu spenden. Die Aktion hatte für Kritik gesorgt, unter anderem Brasiliens Nationaltrainer Tite sprach von einem zu hohen Druck für einzelne Spieler. Mastercard wird stattdessen im Jahr 2018 eine Million Mahlzeiten spenden, unabhängig von der Anzahl der Tore - zusätzlich zu den bereits 400.000 gespendeten Essen.

Katar: Unsere Nachbarn verletzen Menschenrechte

Ein Jahr nach Beginn der Blockade von Katar wirft das Emirat seinen Golf-Nachbarn Menschenrechtsverletzungen vor. Saudi-Arabien und andere Staaten "hindern unsere Bürger am Reisen, am Arbeiten und am Studieren", sagte der Botschafter des Emirats in Berlin, Saud bin Abdulrahman Al Thani, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Blockade zerschneidet Verbindungen zwischen Familien in den Ländern, die sich seit einem Jahr nicht gesehen haben. Das sind Menschrechtsverletzungen." Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Ägypten hatten am 5. Juni 2017 die Grenzen zu Katar geschlossen und eine Blockade verhängt. Die vier Staaten werfen dem Emirat unter anderem Terrorunterstützung und zu enge Beziehungen zum schiitischen Iran vor.

Katar weist die Vorwürfe zurück und hat nach eigenen Angaben seinerseits auf Maßnahmen gegen Bürger der Blockade-Staaten verzichtet. Katar ist der weltweit größte Exporteur von Flüssiggas und will die Produktion deutlich steigern. Nach dem Pro-Kopf-Einkommen der Gastgeber der Fußball-WM 2022 das reichste Land der Welt.

