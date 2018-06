Löw beraubt sich eines Shootingstars

Einige Entscheidungen seien ihm doch sehr schwergefallen, sagte Joachim Löw am Montagmittag unmittelbar vor Verkündung des deutschen WM-Kaders. Was soll der Bundestrainer auch anderes sagen? Dass er Shootingstar Leroy Sané nicht mit nach Russland nimmt, ist aber vor allem eines: schwer verständlich. Natürlich hat der 22 Jahre alte (Links-)Außen in seinen bisherigen elf Auftritten im Nationaldress nur selten bis gar nicht überzeugt. Auch bei der jüngsten 1:2-Testspielniederlage in Österreich blieb Sané 67 Minuten lang blass bis unkenntlich.

Beim englischen Meister Manchester City ist der ehemalige Schalker in dieser Saison allerdings zu einem der weltbesten Flügelstürmer gereift. Mit zehn Toren und 15 Vorlagen in den Meisterschaftsspielen hatte Sané maßgeblichen Anteil am souveränen Gewinn der Premier League. Anstatt ihn wegen schwacher Auftritte in der Nationalmannschaft zu streichen, sollte sich Löw vielmehr selbst hinterfragen, warum Sanés Leistungen zwischen Club und DFB-Elf derart schwanken.

Löw hätte Sané in sein Konzept integrieren müssen

Löws Aufgabe hätte es sein müssen, den Youngster in sein WM-Konzept so zu integrieren, dass er genauso effektiv funktioniert wie unter Trainer Pep Guardiola in England. Stattdessen hat Löw seine Mannschaft geschwächt. Er beraubt sich damit einer wichtigen Waffe.

In Russland erwarten den Titelverteidiger tief stehende Gegner. Löw braucht daher antrittsschnelle Spieler, die in der Lage sind, Lücken zu reißen, die stark im Dribbling, die immer für etwas Besonderes gut sind. Sané ist dieser Spieler, von denen es im aktuellen deutschen WM-Kader nicht viele gibt. Doch Sanés Qualitäten scheinen nicht gefragt zu sein. Weil Löw nicht weiß, wie er sie einsetzen kann.

