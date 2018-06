Real Madrid wollte Nagelsmann als Ersatz für Zidane

Löw streicht Leno, Tah, Sané und Petersen

Joachim Löw verzichtet bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) überraschend auf Offensivspieler Leroy Sane sowie auf Torhüter Bernd Leno, Innenverteidiger Jonathan Tah und Stürmer Nils Petersen. Der Bundestrainer strich dieses Quartett am Montag aus seinem vorläufigen Kader für das Unternehmen Titelverteidigung.

Das nun noch 23-köpfige Aufgebot wird angeführt von Kapitän Manuel Neuer, der die Kürzung nach seinem guten Comeback im Test gegen Österreich (1:2) wie erwartet überstand und als Nummer eins zur WM fährt. Neben Neuer vertraut Löw in Russland noch acht weiteren Weltmeistern von 2014.

Sollte sich vor dem WM-Auftakt der deutschen Mannschaft am 17. Juni (17 Uhr/ZDF) in Moskau gegen Mexiko noch ein Spieler verletzen, kann Löw bis 24 Stunden vor dem Anpfiff einen Ersatz berufen. Danach ist keine Veränderung des Kaders mehr möglich. In der Vorrunde trifft die DFB-Elf außerdem am 23. Juni (20.00 Uhr/ARD) in Sotschi auf Schweden und vier Tage später (16 Uhr/ZDF) in Kasan auf Südkorea.

Zwei Frankfurter in Mexikos WM-Kader

Beim deutschen Auftaktgegner Mexiko haben es die Frankfurter Bundesligaprofis Carlos Salcedo und Marco Fabián sowie Routinier Rafael Márquez in das endgültige Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) geschafft.

Für Márquez wäre es die fünfte WM-Endrunde, womit der 39-Jährige mit den Rekordhaltern Lothar Matthäus, Antonio Carbajal (Mexiko) und Gianluigi Buffon (Italien) gleichziehen würde. Im Kader des Nationaltrainers Juan Carlos Osorio befindet sich auch der Ex-Leverkusener Javier "Chicharito" Hernández (West Ham United).

Vor dem WM-Auftakt gegen den Weltmeister am 17. Juni bestreitet "El Tri" noch ein Testspiel gegen Dänemark (9. Juni in Kopenhagen). Die weiteren Gegner in der deutschen Gruppe sind Schweden und Südkorea.

Wollte Real Nagelsmann?

Champions-League-Sieger Real Madrid hat sich auf der Suche nach einem neuen Trainer angeblich auch bei Julian Nagelsmann erkundigt. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Der 30-Jährige, der den Bundesligisten 1899 Hoffenheim erstmals in die Königsklasse geführt hatte, habe nach kurzer Bedenkzeit abgesagt. Die TSG kommentierte die Meldung nicht.

Real sucht händeringend einen Nachfolger für den Franzosen Zinédine Zidane. Der frühere Weltklassespieler war in der vergangenen Woche überraschend zurückgetreten. Mit Zidane hatte Real zum dritten Mal in Folge die Champions League gewonnen.

Der Trainer hat beim Champions-League-Teilnehmer der nächsten Saison einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, verfügt allerdings über eine Ausstiegsklausel 2019. Bis dahin hatte Mäzen Dietmar Hopp seinen Erfolgscoach in die Pflicht genommen.

Hoeneß schwärmt von Löw

Uli Hoeneß hat Bundestrainer Joachim Löw in höchsten Tönen gelobt. "Er hat einen überragenden Anteil an den großen Erfolgen der Nationalmannschaft, durch seine ruhige, seine menschliche Art, mit den Jungs umzugehen. Das gefällt mir schon sehr, wie er das macht. Und das ist auch sein Geheimnis, dass er so erfolgreich ist", sagte der Vereinspräsident des FC Bayern München in einem Interview der Münchner "Abendzeitung" (Montag).

Löw schaffe für seine Spieler eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Sie würden gerne zum Bundestrainer reisen, "weil sie sich wohlfühlen. Wenn man nach einer schwierigen Saison noch mal fünf, sechs Wochen ins Trainingslager geht, musst du schon eine gute Atmosphäre schaffen, und das scheint ihm zu gelingen", sagte Hoeneß.

Für den 66-Jährigen ist der Titelverteidiger wieder ein Kandidat auf den WM-Triumph. "Jogi Löw ist es bisher immer gelungen, aus einer Gruppe Individualisten im Laufe des Turniers eine tolle Mannschaft zu formen. Das traue ich ihm auch dieses Mal zu", sagte Hoeneß.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Jupp Heynckes als Bayern-Coach war Löw kein Kandidat. "Wir haben nur über die Trainer nachgedacht, die zu haben waren. Deshalb war er nicht in der Diskussion, weil er ja einen Vertrag hat", sagte Hoeneß. Löw sei aber "jederzeit in der Lage, einen Topverein zu trainieren". Der bisherige Frankfurter Niko Kovac löst beim FC Bayern Heynckes ab.

Bayern prüft Sanches-Leihe

Europameister Renato Sanches soll seine massiv ins Stocken geratene Karriere bei seinem Heimatverein Benfica Lissabon wieder in Schwung bringen. Wie der "Kicker" und die portugiesische Fachzeitung "A Bola" berichten, prüft Bayern München eine Rückkehr des 20-jährigen Talents auf Leihbasis zu dessen Stammverein.

Zuletzt hatte der Münchner Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge noch über andere Pläne berichtet. "Er kommt zurück. Niko Kovac wird versuchen, ihn zu früherer Stärke zurückzuführen. Das ist eine spannende Aufgabe", sagte Rummenigge über Sanches.

Der Portugiese war in der vergangenen Saison an den englischen Erstligisten Swansea City ausgeliehen. Dort konnte er sich, auch aufgrund von Verletzungen, allerdings ebenso wenig durchsetzen wie in seinem ersten Jahr in München.

Sanches war 2016 als bester Nachwuchsspieler der EM in Frankreich für 35 Millionen Euro von Benfica zu den Bayern gekommen. In München hätte der Mittelfeldspieler in der kommenden Saison unter Trainer Kovac in Neuzugang Leon Goretzka, Javi Martínez, Sebastian Rudy, Thiago, Corentin Tolisso oder Arturo Vidal namhafte Konkurrenz.

Acht Deutsche kämpfen um E-Sport-Krone

Deutschlands E-Sport-Asse haben sich zahlreich für die Endrunde der Fifa-18-Weltmeisterschaft qualifiziert. Bei den Global-Series-Play-offs in Amsterdam wurde Marvin Hintz von Bayer Leverkusen Zweiter auf der PlayStation, zuvor hatte Michael Bittner vom VfL Bochum die Xbox-Konkurrenz gewonnen. Beide stehen zusammen mit sechs weiteren Deutschen unter den Top 32, die vom 2. bis 4. August in London beim Fifa eWorld Cup den Weltmeister in der Fußball-Simulation Fifa18 ausspielen.

Bittner und Hintz, der im Endspiel dem argentinischen Weltklassemann Gonzalo Nicolás Villalba unterlag, kassierten für ihre Erfolge 35.000 und 16.000 US-Dollar. Neben ihnen sind auf der Xbox Niklas Raseck und Lukas Vonderheide in London dabei. Auf der PlayStation schafften Vizeweltmeister Kai Wollin von Manchester City, Virtuelle-Bundesliga-Champion Tim Katnawatos vom FC Basel, Philipp Schermer und Mohammed Harkous den Sprung zum Final-Event.

Ronaldo stößt zur Nationalmannschaft

Cristiano Ronaldo wird am (heutigen) Montag im WM-Vorbereitungscamp der portugiesischen Nationalmannschaft bei Lissabon erwartet. Das berichtete die Zeitung "A Bola". Der 33 Jahre alte Superstar durfte nach dem erneuten Gewinn der Champions League mit Real Madrid eine gute Woche Sonderurlaub nehmen.

Ronaldo, über dessen Verbleib bei Real weiter viel gerätselt und gemutmaßt wird, fehlte in den beiden Testspielen der Portugiesen gegen Tunesien (2:2) und Belgien (0:0). Bei der WM-Generalprobe am Donnerstag in Lissabon gegen Algerien dürfte er die Mannschaft von Trainer Fernando Santos anführen.

Europameister Portugal trifft zum WM-Auftakt auf den Nachbarn sowie ehemaligen Welt- und Europameister Spanien. Die Partie findet am 15. Juni in Sotschi statt. Am 20. Juni heißt der Gegner in Moskau Marokko, ehe es am 25. Juni in Saransk gegen Iran geht.

Neuer RB-Trainer soll Überraschung werden

Der neue Trainer des Bundesligisten RB Leipzig wird vermutlich keiner der üblichen Verdächtigen werden. "Ich bin mir sicher: Unsere Wunschlösung wird für den einen oder anderen am Ende sicher überraschend sein", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff im Interview mit der "Bild"-Zeitung: "An dieser Lösung arbeiten wir mit Hochdruck – und hoffen, das Ergebnis in spätestens zwei Wochen präsentieren zu können."

Diese "Überraschung" schließt allerdings nicht aus, dass Sportdirektor Ralf Rangnick doch auf die Trainerbank zurückkehrt. Alles sei offen, sagte Mintzlaff, "auch, inwiefern Ralf Rangnick Teil dieser Wunschlösung am Ende ist". Damit scheint auch eine Doppellösung mit Rangnick und "Mister X" möglich.

Nouris Familie schaltet Verband ein

Die Familie des mit Herzstillstand kollabierten Ajax-Amsterdam-Profis Abdelhak Nouri (21) hat im Streit mit dem Verein um dessen mögliche Verantwortung das Schiedsgericht des niederländischen Verbandes KNVB angerufen. Dies teilten die Anwälte der Familie am Montag in Amsterdam mit. Nouri war am 8. Juli 2017 in Österreich bei einem Testspiel gegen Werder Bremen zusammengebrochen. Nach Angaben österreichischer Ärzte erlitt er dauerhafte Hirnschäden, weil sein Gehirn nach dem Zusammenbruch längere Zeit nicht mit Sauerstoff versorgt wurde.

Das Schiedsgericht des KNVB soll nun prüfen, ob der Verdacht der Familie, dass Nouri vom Clubarzt falsch behandelt wurde, zutreffend ist und Ajax Amsterdam für Versäumnisse haftbar gemacht werden könne. "Abdelhak hat nach dem Zusammenbruch auf dem Spielfeld in Österreich nicht die angemessene Behandlung bekommen", heißt es in einer Mitteilung der Anwälte. Niederländischen Medienberichten zufolge seien schon 2014 bei einer sportmedizinischen Untersuchung im Auftrag des KNVB Anzeichen für mögliche Herzprobleme gefunden worden. Die Angehörigen erklärten, sie seien überzeugt, dass Nouri davon nichts erfahren habe.

Ein KNVB-Sprecher hatte dazu lediglich erklärt, dass "normalerweise" Spieler und Vereine über solche Untersuchungsergebnisse aufgeklärt würden. Der Zusammenbruch hätte "sehr wahrscheinlich vermieden werden können, wenn man korrekt und angemessen gehandelt hätte", heißt es in der Mitteilung der Anwälte. Es gehe bei der Einschaltung des Schiedsgerichts nicht nur um Abdelhak Nouri: "Die gesamte Fußballszene – und besonders die Spieler von Ajax – würde von einer eindeutigen Entscheidung hinsichtlich dieser Frage profitieren".

Podolski kritisiert Nachwuchsförderung

Weltmeister Lukas Podolski hat die Nachwuchsförderung im deutschen Fußball kritisiert. Die Ausbildung von Talenten funktioniere "wie eine Schablone", sagte der ehemalige Nationalspieler und Ex-Bundesliga-Profi dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Alles und jeder sei angepasst und perfektioniert. Man müsse aber gerade denen eine Chance geben, "die weniger Talent für die Schule haben – nicht nur denen, die sich immer gut benehmen, nur Einsen schreiben und intelligenter sind als der Ball", sagte der 33 Jahre alte Kölner vom japanischen Club Vissel Kobe.

Er selbst habe nie einen Plan B für ein Berufsleben abseits des Fußballs gehabt, habe aber immer gedacht: "Wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Das ist bis heute meine Devise", sagte der 130-malige Nationalspieler. Dass er die anstehende Weltmeisterschaft in Russland nicht als aktiver Spieler erlebe, sei "nicht komisch, sondern ganz normal", sagte der ehemalige Angreifer. Da er während der WM (14. Juni bis 15. Juli) in Japan sein wird, werde er viele Spiele nicht live im Fernsehen verfolgen. "Wenn um 2.30 Uhr angepfiffen wird, schlafe ich", sagte Podolski.

Auch Spanien tut sich schwer

Die spanische Nationalmannschaft ist im vorletzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Russland (14. bis 15. Juli) nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Der Weltmeister von 2010 trennte sich trotz spielerischer Überlegenheit 1:1 (1:0) von der Schweiz, blieb damit aber zumindest auch im 19. Spiel unter Trainer Julen Lopetegui ungeschlagen.

Die Furia Roja spielte in Villarreal zu Beginn ohne die sechs Profis von Real Madrid, die vor Wochenfrist das Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool (3:1) gewonnen hatten. Einziger Bundesligaspieler in Spaniens Startelf war Thiago von Bayern München.

Bei den Eidgenossen standen in Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Steven Zuber (TSG Hoffenheim), Denis Zakaria und Torhüter Yann Sommer (beide Borussia Mönchengladbach) gleich vier Bundesliga-Legionäre in der Startaufstellung.

Die Führung erzielte Senkrechtstarter Álvaro Odriozola (29.), der noch im Januar 2017 in der zweiten Mannschaft von Real Sociedad kickte, per Volleyschuss. Der frühere Wolfsburger Ricardo Rodriguez (62./AC Mailand) glich nach einem Patzer von Torhüter David De Gea aus.

Spanien spielt in der Gruppenphase gegen Europameister Portugal, Iran und Marokko. Am Sonnabend testet der Europameister von 2012 noch gegen Tunesien. Die Schweizer treffen in der Gruppe E auf Rekordweltmeister Brasilien, Serbien sowie Costa Rica, das am Abend Nordirland in einem Testspiel mit 3:0 (1:0) besiegt hatte.

