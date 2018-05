Cottbus-Fans posieren in Ku-Klux-Klan-Kapuzen

Nach einer ungenehmigten Versammlung von Fans mit Kapuzen im Stil des Ku-Klux-Klans in Cottbus ermittelt der polizeiliche Staatsschutz. Es kursiere ein Bild im Internet, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Süd am Montag. Darauf sind mehrere Personen zu sehen, die nach dem Spiel FC Energie Cottbus gegen SC Weiche Flensburg auf dem Marktplatz der Lausitzstadt weiß maskiert posieren. Zudem hielten sie ein Transparent in die Kamera, ein Feuer brannte.

Von der Aktion hatte die Polizei erst im Anschluss erfahren. Daraufhin sei Anzeige erstattet worden, hieß es. Zu Details der Ermittlungen wollte die Polizei keine Angaben machen. Unklar war zunächst, wer das Foto aufgenommen hat. Von der Szene wurde in sozialen Netzwerken nur eine Aufnahme geteilt.

Mit dem 0:0 im Rückspiel der Aufstiegsrunde hatte Energie den Aufstieg in die Drittklassigkeit nach zwei Jahren in der Regionalliga perfekt gemacht. Im Stadion der Freundschaft waren die Feierlichkeiten friedlich verlaufen.

Toni Kroos wird nach seinem Champions-League-Hattrick mit Real Madrid am Sonnabend ins WM-Trainingslager der Nationalmannschaft nach Eppan (Italien) reisen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Kroos fehlt damit im Länderspiel am Sonnabend (18 Uhr/ZDF) in Klagenfurt gegen Österreich.

Mit dem Mittelfeldstrategen hat Joachim Löw seinen vorläufigen WM-Kader mit 27 Spielern komplett beisammen. Bis zum 4. Juni muss der Bundestrainer beim Weltverband Fifa sein endgültiges 23er-Aufgebot melden. Der Münchner Jérôme Boateng trainiert nach einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich derzeit noch individuell. Ein Einsatz gegen Österreich kommt für den Innenverteidiger noch zu früh.

Randale in Mannheim: Wie die Pyrotechnik ins Stadion kam

Bengalos und Böller statt Bratwürsten und Bier? Eine "Grillparty" der Waldhof-Ultras könnte die Grundlage für die massiven Ausschreitungen rund um das abgebrochene Spiel in Mannheim gewesen sein. Wie der Club am Montag bestätigte, fand in der Nacht zum Sonnabend die Feier der Fan-Gruppierung im Carl-Benz-Stadion statt. Bei dieser Gelegenheit wurden möglicherweise Teile des verbotenen Pyrotechnik-Materials in der Arena deponiert.

Die Pyrotechnik kam am Sonntag beim Rückspiel in den Play-offs um den Aufstieg in die 3. Liga zwischen den Regionalligisten Waldhof Mannheim und KFC Uerdingen zum Einsatz. Das Abbrennen durch vermummte Waldhof-Fans sorgte am Ende für den Abbruch der Partie. Daneben kam es zu zahlreichen weiteren Ausschreitungen. Eigentümer des Stadions ist die Stadt Mannheim. Ob den Behörden im Rathaus ein Vorwurf gemacht werden kann oder ob die Ultras ohne Erlaubnis "gegrillt" haben, ist noch offen.

Bilanz: 45 Verletzte

Die Polizei will die Täter mit Hilfe von Videoaufnahmen ermitteln. "Es sind mehrere Kameraeinstellungen, die jetzt komplett gesichtet werden", sagte ein Polizeisprecher am Montag. "Das kann sich über mehrere Wochen hinziehen." Durch die Videoaufnahmen wollen die Ermittler auch herausfinden, wie viele Raketen gezündet wurden und von wem, wie der Sprecher sagte. Bei den Ausschreitungen am Sonntag sind nach Polizeiangaben 45 Personen verletzt worden. Darunter waren sechs Polizisten.

"Es wird auf jeden Fall bei jeder Tat ein Strafverfahren eingeleitet", kündigte der Sprecher an – notfalls gegen unbekannt. Ihm zufolge kommen zahlreiche Delikte in Frage – von Körperverletzung über Landfriedensbruch bis hin zu Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

Harte Strafe droht

Dem Verein droht eine harte Strafe vonseiten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der Kontrollausschuss hat Ermittlungen aufgenommen. Am Ende wird nach der erwarteten Anklageerhebung das Sportgericht über die Sanktion entscheiden.

Laut der Rechts- und Verfahrensordnung dürfte die Partie, die in der 82. Minute beim Stand von 1:2 von Schiedsrichter Patrick Ittrich (Hamburg) abgebrochen wurde, vom Sportgericht mit 2:0 für die Gäste gewertet werden. Das Urteil wird in den nächsten Tagen erwartet. Nach dem 1:0 im Hinspiel wird Uerdingen aufsteigen. Mannheim ist zum dritten Mal in Folge in den Play-offs gescheitert.

Der DFB hat nach dem Mannheimer Spielabbruch das Ende der Gesprächsbereitschaft mit Fans signalisiert. "Der deutsche Fußball ist den Fans weite Schritte entgegengegangen. Und wenn das die Antwort auf ein Entgegenkommen und ein Dialogangebot ist, sind wir jetzt am Ende angekommen", sagte Vizepräsident Ronny Zimmermann dem "Mannheimer Morgen". "Ich habe so etwas noch nie erlebt, einen Spielabbruch auf so einer Ebene. Da müssen wir nicht mehr über Fußballkultur sprechen, mit so etwas möchte ich nichts zu tun haben."

DAZN verpflichtet Mertesacker als Experten

Der Livestreamingdienst DAZN steigt in der kommenden Saison in die Berichterstattung über die Europapokal-Wettbewerbe ein und hat sich Weltmeister Per Mertesacker als Experten geholt. DAZN wird künftig als Sublizenznehmer von Sky Deutschland etwa 110 Spiele zeigen. Zudem wird der Dienst alle 205 Partien der Europa League übertragen. Die Preise für die Kunden werden laut dem zahlungspflichtigen Portal nicht erhöht.

Mertesacker (33) soll nach Angaben von DAZN vom Montag die Topspiele begleiten. Der Verteidiger hat nach der Premier-League-Saison seine Karriere bei Arsenal beendet und leitet künftig die Nachwuchsakademie des Clubs aus London.

Die Champions League wird in der neuen Saison in Deutschland nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. In der kommenden Spielzeit übertragen nur der Pay-TV-Sender Sky und DAZN die Spiele. Fans, die alle Spiele mit deutscher Beteiligung schauen möchten, benötigen künftig zwei Abonnements. Nur wenn ein deutscher Verein im Endspiel steht, gibt es eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen.

Sky wird in der kommenden Champions-League-Saison 34 Spiele live sowie 40 Konferenzen senden. DAZN zeigt die übrigen der insgesamt 138 Partien von Europas wichtigstem Club-Wettbewerb. Das ZDF hatte sechs Jahre lang pro Saison jeweils 17 Spiele live im Free-TV gezeigt, zuletzt am Sonnabend das Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool (3:1).

Mignolet fühlt mit Karius

Liverpool-Keeper Loris Karius kann nach seinen entscheidenden Patzern im Champions-League-Finale auch bei seinem Torhüter-Rivalen Simon Mignolet Trost suchen. "Wenn er reden will, bin ich natürlich da. Jeder Torwart hat Verständnis für ihn", sagte der 30 Jahre alte Belgier englischen Medien. Karius hatte Mignolet vom Stammplatz im Tor des englischen Spitzenclubs verdrängt, beim 1:3 gegen Real Madrid im Endspiel der Königsklasse aber zwei schwere Fehler begangen.

"Ich war selbst in dieser Situation, mit diesen Dingen beschäftigt man sich für sich selbst", sagte Mignolet, der selbst durch einige Pannen beim FC Liverpool in die Kritik geraten war. Er habe Karius an seine starken Leistungen auf dem Weg ins Finale erinnert, sagte Mignolet. "Aber es ist natürlich schwer, jetzt etwas zu ihm zu sagen und es ihm verständlich zu machen", fügte Mignolet hinzu.

Auch in der Trauer über die Niederlage und die Fehler von Karius werde der FC Liverpool zusammenstehen, versicherte der Torwart. Karius hatte sich für die Unterstützung vieler Fans bedankt. "Wir werden stärker zurückkehren", schrieb der 24-Jährige bei Twitter.

Auch Mignolet glaubt daran, dass Karius stärker aus der Situation hervorgehen kann. "Ganz sicher, er ist noch jung. Wir haben alle Mittel in Liverpool, um ihm dabei zu helfen", sagte Mignolet. Allerdings gibt es Spekulationen, dass Liverpool und Trainer Jürgen Klopp auf der Suche nach einem neuen Stammkeeper sind. Gehandelt werden Brasiliens Nationaltorhüter Alisson Becker (AS Rom), der Slowene Jan Oblak (Atlético Madrid) oder Italiens Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma (AC Mailand).

Machín übernimmt Sevilla

Der spanische Erstligist FC Sevilla hat Pablo Machín (43) vom Ligakonkurrenten FC Girona als neuen Trainer verpflichtet. Das bestätigte Girona am Montag. Der neue Coach der Andalusier erhält einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2020. Machín war seit 2014 bei Girona tätig gewesen und hatte den Club in der abgelaufenen Saison auf Tabellenplatz zehn geführt. Der FC Sevilla war Siebter geworden.

Sevilla hatte Ende April Coach Vincenzo Montella nach nur vier Monaten entlassen. Die Andalusier, die im Viertelfinale der Champions League an Bayern München gescheitert waren, hatten damit auf die Talfahrt in der Primera División in der Schlussphase der Saison reagiert. Montellas Nachfolger im Saisonendspurt wurde Joaquín Caparros, der den Verein bereits von 2000 bis 2005 betreut hatte.

Schalke will offenbar Dwamenas

Vizemeister Schalke 04 verhandelt nach Informationen der Zeitung "Blick" mit Stürmer Raphael Dwamena vom Schweizer Pokalsieger FC Zürich. Der 22 Jahre alte Nationalspieler Ghanas hätte im vergangenen Sommer zum englischen Erstligisten Brighton and Hove Albion wechseln sollen, die Briten nahmen aber Abstand von dem 13-Millionen-Euro-Transfer, offiziell wegen Problemen bei der medizinischen Untersuchung.

Die Züricher hatten sich über das Ergebnis "sehr erstaunt" gezeigt, da sie den Spieler kurz zuvor selbst untersucht hatten. Dwamena spielte daraufhin in der vergangenen Saison weiterhin für Zürich und erzielte in 36 Pflichtspielen 13 Tore. Beim 2:1 im Pokalendspiel gegen Meister Young Boys Bern am Sonntag fehlte er gelbgesperrt.

Geht Badstuber nach Italien?

Der italienische -Erstligist Lazio Rom will Ex-Nationalspieler Holger Badstuber vom Bundesligisten VfB Stuttgart verpflichten. Dies berichtet die "Gazzetta dello Sport". Angeblich habe der Hauptstadtclub Einigung mit dem 29-Jährigen über einen Vertrag erzielt, es seien nur noch Details zu klären, berichtete das Blatt.

Badstuber könnte ablösefrei vom VfB nach Rom wechseln. Auch Besiktas Istanbul und Fenerbahce Istanbul sollen Interesse am Ex-Münchner bekundet haben.

Derweil buhlt AS Rom um den Tschechen Pavel Kaderabek (26) von Bundesligist 1899 Hoffenheim. Dies berichtet der "Corriere dello Sport". Im Gespräch ist eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro.

Bendtner droht WM-Aus

Der dänische Nationalstürmer Nicklas Bendtner droht die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) verletzungsbedingt zu verpassen. Der ehemalige Bundesliga-Legionär vom VfL Wolfsburg erlitt beim Ligaspiel seines norwegischen Clubs Rosenborg Trondheim gegen Spitzenreiter Brann Bergen (1:2) am Sonntag eine Muskelverletzung und erlebte das Ende der Partie weinend auf der Bank.

Trondheims Mannschaftsarzt Haakon Schwabe sagte der norwegischen Zeitung Verdens Gang: "Normalerweise dauert so eine Verletzung zwei bis drei Wochen. Das wird ein ganz enger Wettlauf mit der Zeit."

Dänemark trifft in der Vorrundengruppe C auf Peru (16. Juni), Australien (21. Juni) und Frankreich (26. Juni). Vor Turnierbeginn testet der Europameister von 1992 gegen die deutschen WM-Gruppengegner Schweden (2. Juni) und Mexiko (9. Juni).

Doping: Harte Vorwürfe gegen Fifa

Jim Walden, Anwalt des Whistleblowers Grigorij Rodtschenkow, hat den Weltverband Fifa wegen der ergebnislosen Untersuchungen zu russischen Dopingvergehen hart attackiert. "Ich erwarte mittlerweile fast, dass viele internationale Sportorganisationen sich aus verschiedenen Gründen weigern, ernsthafte Ermittlungen durchzuführen", teilte Walden in einem Statement mit: "Sie wollen Russlands Dopingbetrug unter den Teppich kehren. Die Fifa reiht sich da einfach nur ein."

In der vergangenen Woche hatte die Fifa den Kader Russlands für die Heim-WM (14. Juni bis 15. Juli) von den jüngsten Dopingverdächtigungen freigesprochen. Die Untersuchungen seien "mangels ausreichender Beweise für das Vorliegen eines Verstoßes" eingestellt worden. Im Zuge des russischen Staatsdopingskandals sind auch die Fußballer in den Fokus gerückt.

Walden forderte zudem nun vom US-Kongress ein Gesetz, das es erlaubt, Doping bei internationalen Sportereignissen strafrechtlich zu verfolgen: "Sonst wird sich diese Situation nie verbessern, sonst werden saubere Athleten nie geschützt."

