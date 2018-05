Liverpool-Legende lässt Europacup-Medaillen versteigern

Liverpool-Star lässt Medaillen versteigern

Der ehemalige englische Nationalspieler und langjährige Star des FC Liverpool, Terry McDermott, wird seine Europacup-Siegermedaillen im Aktionshaus Sotheby's am 22. Mai versteigern lassen. "Ich brauche das Geld nicht. Aber ich benötige keine Medaillen, um stolz auf das zu sein, was ich geleistet habe", sagte der 66-Jährige dem Boulevardblatt Sun.

Liverpool-Legende Terry McDermott lässt seine Europacup-Medaillen versteigern

Foto: Getty Images

Insgesamt bietet McDermott 43 Erinnerungsstücke zur Versteigerung an. Es wird ein Erlös von umgerechnet 171.000 Euro (150.000 Pfund) erwartet. "Ich habe drei Kinder, die sich toll entwickelt haben. Aber ich möchte ihn etwas geben, bevor ich sterbe", betonte McDermott, der in der großen Ära der Liverpooler Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre zählte: "Damit können sie die Hypothek ablösen."

Er spielte von 1974 bis 1982 bei der Mannschaft von der Anfield Road. Die Reds gewannen 1977, 1978 und 1981 mit McDermott den Europapokal der Landesmeister, 1976 den UEFA-Cup sowie fünfmal die englische Meisterschaft.

Broich will Trainer werden: "Richtig Bock drauf"

Der frühere Bundesliga-Profi und zwischenzeitliche Australien-Legionär Thomas Broich strebt eine Karriere als Fußball-Trainer an. "Da habe ich richtig Bock drauf", sagte der 37-Jährige, der inzwischen in Köln wohnt, der Bild: "Es ist absurd: Wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, wäre es das Letzte gewesen, das mir in den Sinn gekommen wäre."

Der ehemalige U21-Nationalspieler war 2010 nach den Bundesliga-Stationen Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln und 1. FC Nürnberg nach Brisbane gewechselt. Dort holte er 2011, 2012 und 2014 den Titel, wurde zweimal als bester Spieler der A-League ausgezeichnet und 2014 zum Fußballer des Jahrzehnts in Australien gewählt. 2017 beendete er seine Karriere.

"Es war einfach aufzuhören. Keine Entzugserscheinungen", sagte Broich: "Ich habe jetzt ein halbes Jahr lang keinen Sport gemacht. Na ja, bis letzte Woche. Da habe ich mit Freunden doch mal wieder in der Halle gekickt. Ergebnis: Jetzt habe ich einen Muskelfaserriss im Gesäß."

Italiens Verband verhandelt mit Mancini

Der italienische Fußball-Verband hat laut Medienberichten Gespräche mit Roberto Mancini aufgenommen, der im Augenblick als Topkandidat für den Posten des Nationaltrainers gilt. Der Coach von Zenit St. Petersburg traf am Montag in Rom Alessandro Costacurta, den mit der Suche beauftragten Subkommissar des Verbandes, sowie den Teammanager der Squadra Azzurra, Gabriele Oriali. Das berichtete die Gazzetta dello Sport am Dienstag.

Wird Roberto Mancini neuer National-Trainer?

Foto: Daniel Dal Zennaro/ANSA / dpa

"Für einen Coach ist es ein prestigereicher Auftrag, Italien trainieren zu dürfen. Das ist ein Auftrag, auf den man stolz sein kann", sagte der 53-jährige Mancini im Interview mit Radio RAI. Mancinis Arbeitgeber Zenit muss noch die letzten zwei Meisterschaftsspiele bestreiten. Der italienische Verband will den Namen des neuen Trainers bis zum 20. Mai verkünden. Derzeit wird die Squadra übergangsweise von U21-Coach Luigi di Biagio betreut. Nach dem Scheitern der Mannschaft in der WM-Qualifikation war der damalige Nationaltrainer Giampiero Ventura zurückgetreten.

Real ohne Carvajal und Isco gegen Bayern

Titelverteidiger Real Madrid muss im Halbfinal-Rückspiel der Champions League (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen Bayern München auf die spanischen Nationalspieler Dani Carvajal und Isco verzichten. Das Duo steht nach seinen im Hinspiel (2:1) erlittenen Verletzungen nicht im Aufgebot, das die Königlichen im Internet veröffentlichten.

Rechtsverteidiger Carvajal hatte sich in München eine Muskelverletzung zugezogen, Offensivspieler Isco eine Stauchung im linken Arm. Als Ersatz für Carvajal steht Trainer Zinedine Zidane neben Lucas Vazquez der wieder genesene Nacho zur Verfügung. Die Angreifer Karim Benzema und Gareth Bale oder Mateo Kovacic als defensivere Variante sind Alternativen für Isco.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.