Manuel Neuer zeigt sich erstmals wieder ohne Krücken

Ferdinand Bock, der frühere Präsident von Hannover 96, ist am Freitagabend im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte der Verein am Sonnabend auf seiner Homepage mit. Bock war fünf Jahre Präsident von Hannover 96. Als Nachfolger von Alfred Strothe hatte er den Club 1971 übernommen. Als die Schulden wuchsen, mussten am Ende von Ferdinand Bocks Amtszeit private Kreditgeber einspringen, um 96 vor dem Konkurs zu retten. 1976 übergab Bock den Präsidentenjob an Richard Lehners

Das ist ein persönliches Statement, kurz bevor das Jahr der Fußball-WM in Russland beginnt: Weltmeister-Torwart Manuel Neuer (31; Bayern München) hat seine ersten vorsichtigen Schritte zurück in die Nationalmannschaft gewagt. Er postete ein Instagramvideo, das ihn bei seinen ersten Gehversuchen ohne Krücken auf einem Laufband zeigt. Neuer hatte im September zum wiederholten Mal einen Bruch des linken Mittelfußes erlitten. Zweifel an einem rechtzeitigen Comeback vor der WM hatte Neuer Anfang Dezember zerstreut. "Ich gehe fest davon aus, dass ich bei der WM im Tor stehe. Meiner Meinung nach steht der WM-Teilnahme gar nichts im Wege", hatte er der "Bild am Sonntag" gesagt.

José Mourinho und Manchester United fehlt derzeit die Konstanz. Beim 0:0 gegen den FC Southampton hat die Mannschaft Punkte verschenkt – Platz drei jetzt. Bereits nach acht Minuten verletzte sich Stürmer Romelu Lukaku bei einem Zusammenprall mit Southampton-Verteidiger Wesley Hoedt und musste ausgewechselt werden.

Hoedt hatte den belgischen Nationalspieler am Kopf getroffen. Lukaku musste minutenlang behandelt werden, bevor er auf einer Trage vom Platz getragen wurde. Der frühere Dortmunder Henrich Mchitarjan, der bei ManUnited von Beginn an spielte, konnte im Sturm nicht überzeugen und wurde bei seiner Auswechslung in der 65. Minute von den eigenen Fans mit hämischem Applaus bedacht. Nach Spielende gab es Pfiffe im Stadion.

Klopps Liverpooler siegen – Rüdiger trifft

Der FC Liverpool hat das Fußballjahr 2017 mit einem Erfolg in der Premier League beendet. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp setzte sich gegen Leicester City mit 2:1 (0:1) durch. Liverpool geriet an der Anfield Road früh in Rückstand. Jamie Vardy traf bereits in der 3. Minute für Leicester. Doch in der zweiten Hälfte gelang Mohamed Salah (52./76.) erst der verdiente Ausgleich und dann das Siegtor für die Reds. Liverpools Rekordtransfer Virgil van Dijk, der mit einer Ablösesumme von rund 84 Millionen Euro der teuerste Verteidiger der Welt ist, sah das Spiel von der Tribüne.

Meister FC Chelsea schlug Stoke City klar mit 5:0 (3:0). Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger (3.) per Kopf, Danny Drinkwater (9.) und Pedro (23.) trafen für die überlegenen Blues. Nach der Halbzeit erhöhte Willian (73.) per Foulelfmeter, bevor Davide Zappacosta (88.) den Endstand markierte.

HSV holt Scout von RB Leipzig

Der HSV schnappt sich einen Leipziger: Johannes Spors wird ab dem 1. Februar neuer Scouting-Leiter und Kaderplaner beim Hamburger SV. Der 35-jährige Spors wechselt vom Liga-Rivalen RB Leipzig an die Elbe und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. "Johannes genießt in der Branche einen hervorragenden Ruf. Er hat bei seinen bisherigen Stationen nachgewiesen, dass er im Scouting-Bereich einer der Top-Leute der Bundesliga ist. Wir freuen uns, dass wir ihn für die Aufgabe beim HSV begeistern konnten", sagte HSV-Sportchef Jens Todt.

Celtic Glasgow nur 0:0 im Derby

Celtic Glasgow bleibt nach dem Derby gegen die Rangers in der schottischen Liga Spitzenreiter. Der Champions-League-Gruppengegner des FC Bayern München trennte sich im Old-Firm-Derby 0:0 von den Rangers und führt die Tabelle vor dem FC Aberdeen und dem Lokalrivalen an. In einer Partie mit zahlreichen Chancen war für beide Teams mehrfach der Siegtreffer möglich. Vor dem Tor fehlte den Gastgebern und den Rangers jedoch die nötige Präzision.

Der ehemalige HSV-Profi Hakan Calhanoglu hat den kriselnden AC Mailand vor einer weiteren Niederlage bewahrt.

Calhanoglu erzielte 20 Minuten nach seiner Einwechslung das Ausgleichstor (74.) zum 1:1 (0:0) beim AC Florenz. Ex-Meister Milan ist mit 25 Punkten weiterhin weit von den besten Teams der Serie A entfernt. Spitzenreiter SSC Neapel, der am Freitag 1:0 in Crotone gewonnen hatte, liegt mit 48 Punkten vorn.

Schalke muss Gegnernamen korrigieren

Vertwittert: Schalke 04 hat mit Humor auf einen eigenen Kommunikations-Fauxpas reagiert. Die Königsblauen hatten am Freitagnachmittag via Twitter fälschlicherweise mitgeteilt, im Rahmen des Trainingslagers in Benidorm am 7. Januar auf den belgischen Erstligisten KAA Gent zu treffen.

Am Sonnabend stellte Schalke dann klar: "Kleiner aber feiner Unterschied: Der S04 spielt am 7.1. gegen KRC Genk und nicht gegen KAA Gent." Das Spiel gegen den früheren belgischen Meister wird gleichzeitig den Abschluss des Schalker Trainingslagers in Spanien bilden.

VfL Wolfsburg droht Nteb zu verlieren

Der französische Angreifer Paul-Georges Ntep will den VfL Wolfsburg offenbar nach einem Jahr schon wieder verlassen. "Ich habe hier zwei Trainerwechsel erlebt. Der Verein sucht nach Stabilität. Ich auch", wird der 25-Jährige von der "L'Equipe" zitiert. Interessiert an dem zweimaligen Nationalspieler sind demnach das von Lucien Favre trainierte OGC Nizza, AS Saint-Etienne und Girondins Bordeaux. Im Raum soll eine Leihe mit anschließender Transferoption stehen. Ntep, der vor Jahresfrist für fünf Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes nach Wolfsburg gewechselt war, besitzt in der Autostadt noch einen Vertrag bis 2021.

FC Chelsea mit Rekordumsatz

Der FC Chelsea hat für das Geschäftsjahr 2016/17 Rekordzahlen präsentiert. Wie die Londoner bekannt gaben, belief sich der Umsatz in der abgelaufenen Saison auf den Vereinshöchstwert von umgerechnet 406,6 Millionen Euro. Der Gewinn lag bei 17,2 Millionen Euro. Zuletzt hatten Chelseas Rivalen Manchester United (654 Millionen Euro) und Manchester City (533 Millionen Euro) ebenfalls wirtschaftliche Klubrekorde vermeldet.

CR7 als 007? Weltfußballer Cristiano Ronaldo plant offenbar die Karriere nach der Karriere, der 32-Jährige möchte gerne Schauspieler werden.

"Nicht des Geldes wegen, ich möchte einfach neue Dinge ausprobieren", verriet der Offensivspieler von Real Madrid im Interview mit dem ehemaligen italienischen Nationalstürmer Alessandro Del Piero bei Sky Italia. "Ich möchte Filme drehen und außerdem meine Geschäfte weiter vorantreiben: meine Hotels, Fitnessstudios und meine Modelinie", sagte der fünfmalige Weltfußballer: "Ich möchte lernen, ein Geschäftsmann zu sein."

Österreichischer Profi schändet Moschee

Der österreichische Fußballprofi Dejan Ljubicic von Rekordmeister Rapid Wien hat mit der Schändung eines islamischen Gotteshauses für einen handfesten Skandal gesorgt. Ljubicic gestand, während eines Urlaubs in Bosnien-Herzegowina Glasflaschen gegen die Fassade einer Moschee in der Ortschaft Kiseljak geschleudert zu haben. "Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist und kann mich nur entschuldigen und versichern, dass mir dieser Fehler sehr leid tut", erklärte der 20-Jährige, dessen Familie aus Bosnien-Herzegowina stammt, in einer Pressemitteilung seines Clubs. Der Profi war nach dem Vorfall, der von einer Überwachungskamera festgehalten wurde, gemeinsam mit einem Mittäter festgenommen worden. Rapids Sportdirektor Fredy Bickel sprach von einem "Fehlverhalten, das in aller Schärfe abzulehnen" sei.

