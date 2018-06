Vettel kassiert Strafe und rutscht auf Startplatz sechs

Spielberg. Sebastian Vettel hat seinen Startplatz drei für das Formel-1-Rennen in Österreich verloren. Der Ferrari-Pilot wurde am Sonnabend von den Rennkomissaren wegen einer Behinderung in der Qualifikation um drei Positionen nach hinten versetzt. Der Heppenheimer muss am Sonntag (15.10 Uhr/RTL) nun von Platz sechs in den neunten Saisonlauf starten.

Vettel hatte im zweiten Abschnitt des Qualifyings Carlo Sainz im Renault behindert. Dennoch erreichte der Spanier den dritten und entscheidenden Abschnitt des Ausscheidungsfahrens. „Niemand hatte mir gesagt, dass er in meiner Nähe ist“, hatte Vettel gesagt. „Ich kann mich bei Carlos nur entschuldigen.“

Bottas sichert sich die Pole

Die Pole Position hatte sich Vorjahressieger Valtteri Bottas im Mercedes erobert. Der britische WM-Führende und Titelverteidiger Lewis Hamilton wurde im zweiten Silberpfeil Zweiter vor Vettel. Durch dessen Strafe rückte Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari auf Position drei vor Max Verstappen im Red Bull.

Für den 30-jährigen Vettel ist die Bestrafung der zweite Rückschlag im WM-Duell mit Hamilton binnen einer Woche. Am vergangenen Sonntag hatte er bei einem Startcrash beim Großen Preis von Frankreich in Le Castellet Bottas von der Strecke geräumt. Mit Platz fünf betrieb Vettel Schadensbegrenzung, verlor aber seine WM-Führung nach nur einem Rennen an Sieger Hamilton.

Hamilton hat 14 Punkte Vorsprung

Nach Hamiltons Sieg am vergangenen Sonntag in Frankreich hat der Engländer 14 WM-Punkte Vorsprung auf Vettel. In Österreich ist Mercedes nach vier Spielberg-Siegen in Serie klarer Favorit.

Mercedes hat ein umfangreiches Aerodynamik-Upgrade mit nach Spielberg gebracht, dieses scheint sich auszuzahlen. Hamilton und Bottas berichten von erhöhter Stabilität. Auch Ferrari hatte bei den Rennsimulationen im Freitagstraining aber einen guten Eindruck hinterlassen und könnte sich am Sonntag auf Augenhöhe präsentieren.

Zudem nahmen die Regelhüter eine weitere Veränderung vor, um das Überholen auf der mit Blick auf die Rundenzeit kürzesten Strecke im Rennkalender zu erleichtern: In diesem Jahr "schenkten" sie den Fahrern eine weitere DRS-Zone, in der der Klappflügel als Überholhilfe genutzt werden darf.

Bei den Piloten kommt dieser Eingriff in das Renngeschehen allerdings nicht sonderlich gut an. "Die halbe Strecke ist DRS-Zone", sagte Räikkönen abschätzig, und Vettel verglich die Formel 1 in Spielberg mit dem Computerspiel Mario Kart. "Es sollte nicht zu künstlich werden", sagte der Heppenheimer.

