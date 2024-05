Hamburg. Die Stiftung Leistungssport, die Athleten aus der Hansestadt maßgeblich auf dem Weg zu Olympia fördert, hat einen neuen Sponsor.

Drei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris hat das Team Hamburg, das Athleten auf dem Weg in die französische Hauptstadt unterstützt, einen weiteren Unterstützer hinzugewonnen. Das aus Verbindungselemente und Befestigungstechnik spezialisierte Handelsunternehmen Reyher ist ab sofort neuer Sponsor.

„Die Unterstützung der Hamburger Sportler auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir sind davon überzeugt, dass die Förderung des Nachwuchses im Spitzensport nicht nur sportliche Erfolge ermöglicht, sondern auch wichtige Werte wie Teamgeist, Durchhaltevermögen und Fairplay vermittelt – Schlüsselkompetenzen, die auch in unserem geschäftlichen Handeln essenziell sind“, sagt Reyher-Geschäftsführer Peter Bielert.

Verbindungsunternehmen Reyher wird Sponsor des Teams Hamburg

„Wir freuen uns sehr, dass diese Idee des Schulterschlusses der Hamburger Wirtschaft mit Hamburgs aktuellen und zukünftigen Olympioniken von immer mehr Unternehmen unterstützt wird. Wir hatten wahrgenommen, dass es bei Reyher bereits eine große Sportbegeisterung und ein vielfältiges Engagement für den Sport gibt“, sagt Team-Hamburg-Geschäftsführer Alexander Harms.

Für die Stiftung Leistungssport, die das Team Hamburg organisiert und die Förderung der Sportler verantwortet, sei dies eine extrem positive Nachricht. „Es hat sich in den sehr positiven Gesprächen mit der gesamten Unternehmensführung für uns sehr schnell so angefühlt, dass die Entscheidung für eine Partnerschaft mit dem Team Hamburg so etwas wie der logische nächste Schritt ist. Es ist beeindruckend, wenn man das Firmengelände mal besichtigen darf und schnell klar wird, was für ein großer Player Reyher in Hamburg tatsächlich ist“, sagt Harms.

Reyher ist ein seit 130 Jahren in Hamburg ansässiger Dienstleister mit Wurzeln am Hafen. Mit rund 500 Millionen Euro Umsatz und 960 Mitarbeitern zählt es zu den führenden Handelsunternehmen Europas. Die Zentrale ist in Altona.