Fußball-Benefizturnier: Tore für das Team Hamburg in der Handelskammer

Agentur Sportplatz Media gewinnt das Benefizturnier in spezieller Atmosphäre, an dem 16 Mannschaften teilnehmen.

Hamburg. „Es ist beeindruckend und eine Freude, in diesem Saal Fußball spielen zu können“, sagte Sport-Staatsrat Christoph Holstein (SPD) am Mittwoch bei der zweiten Auflage des Benefizturniers um den Handelskammer-Cup. 16 Mannschaften aus Wirtschaft, Sport und Behörden kickten bis in den Abend auf zwei Kleinfeldern im Börsensaal, darunter ein Prominententeam.

Hier bewies Bundesliga-Linienrichter Sascha Thielert mit seinen Treffern, dass er nicht nur die Regeln, sondern auch die Praxis beherrscht. Moderatorin Christina Rann scheute sich derweil nicht, Zweikämpfe gegen kräftige Männer zu führen. Auch HSV-Finanzvorstand Eric Huwer trat für das Promiteam an schoss das 2:1-Siegtor gegen den Verband Deutscher Wohnungsunternehmen.

Team Hamburg profitiert vom Turnier in der Handelskammer

Holstein selbst mischte als mutiger Torwart mit starken Reflexen für das Active-City-Team mit. Sportamtsleiter Jonas Leder zeigte einige Abschlüsse, während im Eröffnungsspiel auch Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Malte Heyne für den Gastgeber angetreten war.

Das Turnier fand zugunsten des in der Stiftung Leistungssport beheimateten Team Hamburg statt, in dem die Olympiakandidaten gefördert werden. Turniersieger wurde die Agentur Sportplatz Media, was aber an diesem Abend eher Nebensache war.