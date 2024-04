Hamburg. Axel Schulz, Ina Menzer, Michael Timm: Prominenter Besuch beim dreitägigen Event im Mai. Was geplant und wer prominenter Schirmherr ist.

Montagmorgen auf dem Kiez: Überreste auf der Straße und fragwürdige Gerüche lassen auf ein wildes Wochenende schließen, die Sonne wärmt und erhellt die Körper, die sich in den frühen Morgenstunden an diesem besonderen Ort zusammengefunden haben. Tauchgang in die sonst nächtliche Unterwelt: Rein in die Hamburger Kultkneipe „Zur Ritze“, die Treppe herunter in den Boxkeller, das pulsierende Herz des Deutschen Boxsports. Könnte die Woche schöner beginnen?

Nein. Jedenfalls nicht für Thomas Pütz, den Präsidenten des Vereins „Bund Deutscher Berufsboxer e.V.“ (BDB)– statt Montagsmüdigkeit sendet dieser Mann ansteckende Vorfreude aus. Aus gutem Grund: Vom 16. bis zum 18. Mai feiert der BDB 75-jähriges Bestehen in Hamburg. Ein „riesengroßes Klassentreffen“ von großen und kleinen Tieren, nicht nur aus der Boxwelt, wie Pütz sagt: Boxer Axel Schulz und Jürgen Brähmer sowie die Boxerinnen Dilar Kisikyol und Daisy Lang, Schauspieler Heiner Lauterbach – sie alle werden dabei sein.

BDB feiert vom 16. bis 18. Mai Jubiläum in Hamburg: Das Programm

„Wir planen hier drei geniale Tage“, verspricht Pütz. Los gehen wird es am Donnerstag mit einer Travestie-Show im Pulverfass, am Freitag findet ein Charity-Golfturnier statt, und am Sonnabend wird es ein Gala-Dinner im Grand Elysée mit knapp 700 Gästen geben.

Auch wenn das Event eher als großes Wiedersehen für BDB-Mitglieder gedacht ist: Ina Menzer, ehemalige Weltmeisterin im Federgewicht, glaubt, dass die drei Tage viel Aufmerksamkeit und Anerkennung für den Deutschen Boxsport erzeugen werden – auch oder vielleicht gerade bei Menschen, die sonst nichts mit Boxen am Hut haben. „Wir haben ja in Deutschland nur Fußball – aber es gibt eben auch andere Sportarten“, sagt die 43-Jährige lachend.

Ina Menzer (43) ist ehemalige Weltmeisterin im Federgewicht.

Box-Weltmeisterin Ina Menzer freut sich darauf, alte Kollegen wiederzusehen

Menzer freut sich am meisten darauf, viele ihrer Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen, aus der ganzen Welt. Einige habe Menzer schon seit vielen Jahren nicht mehr getroffen. Das Golfturnier am Freitag wird wohl ihr persönliches Highlight werden: „Boxer machen viel Blödsinn – und ich glaube keiner von uns kann golfen, wir werden da bestimmt viel Spaß haben.“

Auch Carsten Marek, Inhaber der Kultkneipe „Zur Ritze“ und offensichtlich Fan vom Boxsport, ist am frühen Morgen dabei und freut sich auf die Jubiläumsfeier: „Das wird ein tolles Ding.“ Leider abwesend ist der prominente Schirmherr des Events: Schauspieler Til Schweiger lässt sich entschuldigen, er ist auf Mallorca.

BDB-Jubiliäumsfeier wird von Sponsoren finanziert

Der BDB wurde im Jahr 1949 in Berlin gegründet – seinen Sitz hat er in Kaltenkirchen. Der Verein bildet den Dachverband der Berufsboxer und Berufsboxerinnen in Deutschland, ist oberstes Kontrollorgan und setzt Standards für den Berufsboxsport. Die Jubiläumsfeier wird laut Pütz zum größten Teil von Sponsoren finanziert.

Tickets für das Event, die bis zu 199 Euro kosteten, gibt es allerdings nicht mehr. „Wir sind komplett ausverkauft“, so Pütz.

Menzer ist übrigens besonders glücklich darüber, dass ein solches Event in Hamburg stattfindet – und nicht wie sonst in Berlin, oder wie die große BDB-Boxgala vor fünf Jahren in München. „Hamburg ist so eine schöne Stadt“, schwärmt Menzer. Wer könnte dem nicht zustimmen.