Hamburg. Regionalligist aus Ottensen verpflichtet Nabil Toumi, der zuletzt bei Buchholz 08 in der Oberliga tätig war. Kurioses Ende für Höhn?

Regionalligist FC Teutonia 05 hat seinen Trainer für die neue Saison gefunden. Der frühere Jugendcoach des FC St. Pauli, Nabil Toumi (41), wird ab Sommer bei den Teutonen auf der Bank sitzen. Toumi ist Inhaber der A-Lizenz, coachte beim FC St. Pauli als Co-Trainer die U17 (Saison 2017/18) und die U19 (Saison 2018/19).

Zuletzt war er drei Jahre (2020-2023) Cheftrainer des Oberligisten TSV Buchholz 08. „Wir freuen uns, dass wir mit Nabil einen Trainer aus Hamburg für uns gewinnen konnten“, sagte Teutonias Präsident und Sportlicher Leiter Liborio Mazzagatti (50). Toumi betonte die guten Gespräche mit den Ottensern. „Ich blicke gespannt auf die Aufgabe bei Teutonia“, so der Coach.

Teutonia will seine Philosophie ändern und bodenständiger werden

Teutonia hatte nach einer ersten Analyse der missratenen aktuellen Spielzeit in der Regionalliga Nord verkündet, künftig „bodenständiger“ aufzutreten. Mazzagatti hatte als eine Bedingung dafür „einen Trainer mit Hamburger Bezug“ genannt. Mit Toumi löst der Verein dieses Versprechen ein. Mittelfristig will der Club weiterhin den Aufstieg in den Profifußball schaffen.

Kuriosum am Rande: Noch-Cheftrainer Immanuel Höhn (32) könnte damit beim Pokalfinale gegen den Oberligisten USC Paloma am 25. Mai der dritte Interimstrainer in Folge sein, der den FC Teutonia 05 nach einem Pokalsieg verlässt.