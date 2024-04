Hamburg. Warum das Hamburger Baseball-Bundesligateam selbstbewusst in seine ersten Heimspiele geht und was ein Japaner damit zu tun hat.

Nach ihrem perfekten Start mit den beiden ungefährdeten Auswärtssiegen (10:1 und 4:0) beim nord-niedersächsischen Rivalen Dohren Wild Farmers (Landkreis Harburg) treten die Hamburg Stealers an diesem Wochenende mit viel Zuversicht zu ihren ersten beiden Saison-Heimspielen in der Baseball-Bundesliga an.

Gegner am Sonnabend (14 Uhr) und Sonntag (13 Uhr, jeweils Ballpark am Langenhorst in Hamburg-Niendorf) sind der zweimalige Deutsche Meister (2018 und 2022) Bonn Capitals, der in den vergangenen Jahren meist die Nord-Staffel beherrscht hatte.

Baseball: Hamburg Stealers mit Heimauftakt

Jetzt gehen die Stealers als Spitzenreiter der auf fünf Teams geschrumpften Nordstaffel in die beiden Matches gegen den Club aus der ehemaligen Hauptstadt, der sich am vergangenen Wochenende die Siege mit den Paderborn Untouchables (5:3 und 2:7) geteilt hatte.

Stealers-Trainer David Wohlgemuth kann gegen Bonn auf alle Leistungsträger setzen. „Wir brauchen uns in dieser Saison vor keinen Team zu verstecken. Unsere Mannschaft macht sehr viel Spaß, sowohl offensiv als auch defensiv. Vor allem zu Hause wollen wir unseren Fans einiges bieten und Bonn schlagen“, sagt der 33 Jahre alte Headcoach.

Stealers-Trainer Wohlgemuth mit mutiger Ansage

Wie bei den Siegen in Dohren dürfte Wohlgemuth auch jetzt als Starting Pitcher auf Nationalspieler Simon Bäumer (22) im ersten und auf den Japaner Yasutomo Kubo im zweiten Spiel setzen. Der 43 Jahre alte, früher auch in seinem Heimatland, in den USA und in Mexico als Profi aktive Werfer, war nach seinem Shut-Out (komplettes Spiel ohne einen Gegenpunkt) mit zwölf Strikeouts in Dohren zum Spieler der Woche der gesamten Liga gekürt worden.

In der Offensive hatte sich der 26 Jahre alte Neuzugang Quin Cotton mit insgesamt vier Hits (gelungene Schlagversuche) am eindrucksvollsten präsentiert, dicht gefolgt von Simon Bäumer, dem in Dohren der erste Homerun der Saison für sein Team gelungen war.

Mehr zum Baseball

Angeführt wird die Hamburger Mannschaft auch in dieser Saison von Kapitän Brehan Murphy. Der inzwischen 46 Jahre alte Infielder, der seit 2003 für die Stealers spielt, ist weiterhin der Kapitän des Teams und eine feste Größe als Third-Base-Man.

Hamburg Stealers mit zwei Routiniers als Leistungsträger

Die Ehre des First Pitches erhält am Sonnabend Stealers-Talent Carl Korthals, der 2023 bei der deutschen U-12-Meisterschaft zum wertvollsten Spieler (MVP) des Turniers gewählt worden war.