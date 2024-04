Hamburg. In den Gruppenspielen spitzt sich der Kampf um die Play-off-Plätze zu. Polos Männer wahrten ihre Chance auf das Heimrecht.

Die Hockeydamen des Harvestehuder THC haben einen vielleicht vorentscheidenden Schritt zum Heimrecht im Play-off-Viertelfinale der Bundesliga geschafft. Das Team von Trainer Paul Pongs gewann am Sonntag das direkte Duell beim härtesten Mitkonkurrenten Rot-Weiß Köln mit 3:0 (3:0).

Die Hamburgerinnen zogen damit an Köln vorbei auf den zweiten Platz in Gruppe B. Daria Buchta (19.), Teresa Martin Pelegrina (22.) und Katharina Bauer (26.) waren schon in der ersten Halbzeit erfolgreich.

Hockey-Bundesliga: HTHC-Trainer Pongs: „Cooles Spiel“

„Es war ein sehr cooles Spiel von uns, ein super Auftritt, der Sieg ist auch in der Höhe verdient“, sagte Pongs, „für den Moment bin ich sehr zufrieden.“ Platz zwei in der Gruppe ist wichtig, um im Überkreuzspiel mit dem Dritten der Gruppe A Heimrecht zu haben. „Das war unser Ziel für die Gruppenspiele, wir haben das jetzt selbst in der Hand“, sagte Pongs.

Am kommenden Sonntag wartet jedoch das Derby am Voßberg gegen den souveränen Tabellenführer Club an der Alster, der bei seiner 3:5-Niederlage nach Shootout gegen den Berliner HC zwei Punkte abgab. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 (1:0) gestanden. Hanna Granitzki (17.) hatte Alster in Führung geschossen, die Linnea Weidemann in vorletzter Minute ausglich.

UHC-Damen unterliegen Düsseldorf

In der Gruppe A verpasste es der Uhlenhorster HC, im Kampf um Platz zwei den Düsseldorfer HC unter Druck zu setzen. Die Hummelsbüttelerinnen verloren das direkte Duell auf eigener Anlage mit 1:2 (0:1) und bleiben damit auf Rang drei. Das würde im Viertelfinale ein Spiel gegen den HTHC bedeuten.

Der Großflottbeker THGC unterlag dem deutschen Meister und Tabellenführer Mannheimer HC nur knapp mit 0:1. Am kommenden Sonnabend treten die Flottbekerinnen beim drei Punkte besseren Tabellenvierten Münchner HC zum vielleicht vorentscheidenden Duell um den letzten Viertelfinalplatz an.

Männer vom Hamburger Polo Club wahren Chance auf Platz zwei

Bei den Herren wahrte der Hamburger Polo Club seine Chance auf einen der beiden Spitzenplätze in der Staffel A. Einen Tag nach dem 0:1 bei Meister Rot-Weiss Köln siegten die Hamburger mit 2:1 beim bisherigen Spitzenreiter Uhlenhorst Mülheim. Constantin Staib (4.) und Paul Smith (33.) trafen. Das 2:1 verteidigten die West-Hamburger vor allem dank eines mehrfach stark parierenden Niklas Garst bis zum Schlusspfiff.

Die HTHC-Herren bleiben auf Platz vier in der Gruppe A, trotz einer 5:6-Niederlage nach Penaltyschießen gegen den Verfolger Berliner HC. Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 gestanden. Die Harvestehuder verspielten dabei eine 2:0-Halbzeitführung.

Uhlenhorster HC feiert Kantersieg, Club an der Alster verliert bitter

In Gruppe B feierte der Uhlenhorster HC einen 8:2 (4:1)-Kantersieg gegen den Gladbacher HTC und festigte damit den zweiten Platz hinter dem Mannheimer HC. Eine bittere Niederlage nach Penalty-Schießen musste am Sonnabend bereits der Club an der Alster gegen den direkten Kontrahenten um Platz drei, den Crefelder HTC, einstecken.

Eine intensive Partie endete mit 2:2 (0:1)-Unentschieden, den Bonuspunkt nahmen die Krefelder Gäste durch ein 3:1 im Shoot-out mit. Dieser zweite Zähler reichte dem CHTC, um das punktgleiche Alster dank der besseren Tordifferenz in der Tabelle der Staffel B auf Rang drei zu überholen.