Alster-Damen im Hockey-Finale - UHC und HTHC gescheitert

Deutschlands Viktoria Huse in Aktion. Huse zog mit ihrem Club an der Alster ins DM-Finale ein.

Die Damen des Clubs an der Alster stehen als einziger Hamburger Verein im Finale der deutschen Feldhockey-Meisterschaften in Mannheim. Beide Teams des Uhlenhorster HC sowie die Herren vom Harvestehuder THC verloren am Samstag hingegen ihre Halbfinals.