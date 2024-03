Hamburg. Vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale finden im Volksparkstadion statt. Es kommen Weltstars und spannende Turnierneulinge.

Nach den letzten Play-off-Spielen am Dienstag steht auch fest, welche Mannschaften bei der Fußball-Europameisterschaft im Hamburger Volksparkstadion spielen werden: Es kommen die Topteams aus den Niederlanden und Kroatien mit Topstars wie Virgil van Dijk und Luka Modric, Tschechien, Albanien und die Qualifikanten Polen und Georgien.

Polen trifft nach seinem 5:4-Sieg im Elfmeterschießen des Play-offs gegen Wales am 16. Juni (15 Uhr) auf die Niederlande, am 19. Juni (15 Uhr) spielt Kroatien gegen Albanien, Qualifikant und EM-Neuling Georgien erwartet am 23. Juni (15 Uhr) Tschechien. Die Tschechen, die ihr EM-Quartier im Hotel Treudelberg im Alstertal aufschlagen, empfangen am 26. Juni (21 Uhr) die Türkei. In Hamburg wird außerdem am 5. Juli (21 Uhr) ein Viertelfinale ausgetragen.

Fußball-EM: Orden für Georgiens Team

In Georgien war die Freude nach der historischen ersten Qualifikation für ein bedeutendes Turnier gigantisch. Mit 4:2 setzte sich das von Ex-Bayern-Star Willy Sagnol trainierte Team im Elfmeterschießen in Tiflis gegen Griechenland durch. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Bei den Griechen stand Manolis Saliakas vom FC St. Pauli nicht im Aufgebot.

Georgiens Regierungschef Irakli Kobachidse hat die Nationalspieler nach ihrem Erfolg mit einem Ehrenorden ausgezeichnet. „Das ist das Glück, das uns vereint. Diese Jungs sind Helden“, sagte er auf dem Platz der Republik in der Hauptstadt Tiflis, wo Fans und Mannschaftsmitglieder den Sieg feierten. „Ich möchte allen meine große Liebe ausdrücken.“

Nach dem Erfolg der Georgier stürmten etliche Fans das Spielfeld in Tiflis. Das Land an der Grenze zwischen Europa und Asien trifft in der Vorrunde auch auf Portugal und die Türkei.

Polens Held war Torwart Wojciech Szczesny

Im Elfmeterschießen gegen Wales avancierte am Dienstagabend Keeper Wojciech Szczesny (Juventus Turin) in Cardiff zum Helden der Polen. Er hielt den letzten Schuss von Daniel James und verschwand anschließend in einer Jubeltraube. Zuvor hatten alle Schützen getroffen. Er sei „erleichtert“, sagte Szczesny. Elfmeterschießen sei fast ein bisschen Lotterie: „Ich bin froh, dass wir es geschafft haben.“

Nach 120 Minuten einschließlich Verlängerung hatte es 0:0 gestanden. Auch Polens Superstar Robert Lewandowski (FC Barcelona) blieb ohne Durchschlagskraft.

Mehr zum Thema

Neben Gastgeber Deutschland spielen 23 Mannschaften vom 14. Juni bis 14. Juli um den EM-Titel. In sechs Gruppen mit je vier Teams spielen die Mannschaften ums Weiterkommen. Die zwei Gruppenbesten qualifizieren sich jeweils direkt für das Achtelfinale, dazu kommen die vier besten Drittplatzierten.

Neben Hamburg sind Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln, Leipzig, München, Frankfurt und Stuttgart Austragungsorte. Das Endspiel wird am 14. Juli im Olympiastadion Berlin ausgetragen. Das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland findet am 14. Juni in München statt.