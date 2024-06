Essen. Deutschland richtet ab sofort bis zum 14. Juli die Fußball-Europameisterschaft 2024 aus. Hier gibt es Infos zu EM-Gruppen, Spielplan und Modus.

Die EM 2024 wird vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland ausgetragen. Es ist das 17. Endrunden-Turnier, bei dem die Uefa den Europameister ermittelt. Schon 1988 wurde die EM von Deutschland ausgerichtet - die Niederlande wurden Europameister.

An der EM 2024 nehmen 24 Mannschaften teil, darunter der Gastgeber Deutschland sowie Titelverteidiger Italien, Vize-Weltmeister Frankreich, der dreimalige Europameister Spanien sowie England und Portugal.

Die EM 2024 findet in zehn deutschen Städten statt: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.

Die EM 2024 ist mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in München gestartet. Das DFB-Team hat souverän 5:1 gewonnen.

Die EM 2024 ist eröffnet: Ab sofort können Fußball-Fans in ganz Deutschland die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Heim-Europameisterschaft zu unterstützen. Das Auftaktspiel gegen Schottland hat Deutschland mit 5:1 gegen Schottland gewonnen, danach geht es in der Vorrunde noch gegen Ungarn (19. Juni) und die Schweiz (23. Juni).

EM 2024: Wann beginnt die Gruppenphase?

Ob die Heim-EM 2024 genauso wie die Weltmeisterschaft 2006, als Deutschland im eigenen Land Dritter wurde, ein Sommermärchen wird? In den zehn Gastgeberstädten – Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart – wird reichlich Möglichkeiten zum Public Viewing geben.

Wann spielt Deutschland? Welche Spiele sind an welchem Tag? Wie ist der Modus? Wie sind die Ergebnisse, wie steht’s in der Tabelle? All diese Infos bekommen Fans hier. Der Überblick:

Der sitzt: Jamal Musiala erzielt das zwischenzeitliche 2:0 für Deutschland gegen Schottland. © Sebastian El-Saqqa / firo Sportphoto | Sebastian El-Saqqa

EM 2024 in Deutschland: Das sind die Gruppen

Gruppe A: Deutschland, Schweiz, Schottland, Ungarn

Gruppe B: Spanien, Kroatien, Italien, Albanien

Gruppe C: England, Slowenien, Dänemark, Serbien

Gruppe D: Frankreich, Niederlande, Österreich, Polen

Gruppe E: Belgien, Slowakei, Rumänien, Ukraine

Gruppe F: Portugal, Türkei, Tschechien, Georgien

EM 2024: Todesgruppe mit Italien, Spanien, Kroatien startet am Samstag

Kroatiens Superstar Luka Modric trifft zum Auftakt der EM 2024 auf Mitfavorit Spanien. © AFP | CHRISTOPHE SIMON

Der Spielplan, Gruppenphase

Freitag, 14. Juni

Gruppe A: Deutschland - Schottland 5:1

Samstag, 15. Juni

Gruppe A: Ungarn - Schweiz (Köln/Cologne Stadium, 15 Uhr)

Gruppe B: Spanien - Kroatien (Berlin/Olympiastadion, 18 Uhr)

Gruppe B: Italien - Albanien (Dortmund/BVB-Stadion Dortmund, 21 Uhr)

Sonntag, 16. Juni

Gruppe D: Polen – Niederlande (Hamburg/Volksparkstadion, 15 Uhr)

Gruppe C: Slowenien - Dänemark (Stuttgart/Stuttgart Arena, 18 Uhr)

Gruppe C: Serbien - England (Gelsenkirchen/Arena Auf Schalke, 21 Uhr)

Montag, 17. Juni

Gruppe E: Rumänien - Ukraine (München/Munich Football Arena, 15 Uhr)

Gruppe E: Belgien - Slowakei (Frankfurt/Frankfurt-Arena, 18 Uhr)

Gruppe D: Österreich - Frankreich (Düsseldorf/Düsseldorf Arena, 21 Uhr)

Dienstag, 18. Juni

Gruppe F: Türkei - Georgien (Dortmund/BVB-Stadion Dortmund, 18 Uhr)

Gruppe F: Portugal - Tschechien (Leipzig/Leipzig Stadium, 21 Uhr)

Gruppenphase EM 2024: Wann spielt Deutschland gegen Ungarn?

Italien reist als Titelverteidiger zur EM 2024. Sie haben das Turnier 2021 in England für sich entschieden. © dpa | Michael Regan

Mittwoch, 19. Juni

Gruppe B: Kroatien - Albanien (Hamburg/Volksparkstadion, 15 Uhr)

Gruppe A: Deutschland - Ungarn (Stuttgart/Stuttgart Arena, 18 Uhr)

Gruppe A: Schottland - Schweiz (Köln/Cologne Stadium, 21 Uhr)

Donnerstag, 20. Juni

Gruppe C: Slowenien - Serbien (München/Munich Football Arena, 15 Uhr)

Gruppe C: Dänemark - England (Frankfurt/Frankfurt-Arena, 18 Uhr)

Gruppe B: Spanien - Italien (Gelsenkirchen/Arena Auf Schalke, 21 Uhr)

Freitag, 21. Juni

Gruppe E: Slowakei - Ukraine (Düsseldorf/Düsseldorf Arena, 15 Uhr)

Gruppe D: Polen - Österreich (Berlin/Olympiastadion, 18 Uhr)

Gruppe D: Niederlande - Frankreich (Leipzig/Leipzig Stadium, 21 Uhr)

Samstag, 22. Juni

Gruppe F: Georgien – Tschechien (Hamburg/Volksparkstadion, 15 Uhr)

Gruppe F: Türkei - Portugal (Dortmund/BVB-Stadion Dortmund, 18 Uhr)

Gruppe E: Belgien - Rumänien (Köln/Cologne Stadium, 21 Uhr)

Gruppenphase EM 2024: Wann spielt Deutschland gegen die Schweiz?

Sonntag, 23. Juni

Gruppe A: Schweiz - Deutschland (Frankfurt/Frankfurt-Arena, 21 Uhr)

Gruppe A: Schottland - Ungarn (Stuttgart/Stuttgart Arena, 21 Uhr)

Montag, 24. Juni

Gruppe B: Kroatien - Italien (Leipzig/Leipzig Stadium, 21 Uhr)

Gruppe B: Albanien - Spanien (Düsseldorf/Düsseldorf Arena, 21 Uhr)

Die Arena Auf Schalke ist am 30. Juni auch Schauplatz eines Achtelfinals. In Gelsenkirchen werden vier EM-Spiele ausgetragen. © firo Sportphoto | firo Sportphoto/Max Ellerbrake

Dienstag, 25. Juni

Gruppe D: Niederlande - Österreich (Berlin/Olympiastadion, 18 Uhr)

Gruppe D: Frankreich - Polen (Dortmund/BVB-Stadion Dortmund, 18 Uhr)

Gruppe C: England - Slowenien (Köln/Cologne Stadium, 21 Uhr)

Gruppe C: Dänemark - Serbien (München/Munich Football Arena, 21 Uhr)

Mittwoch, 26. Juni

Gruppe E: Slowakei - Rumänien (Frankfurt/Frankfurt-Arena, 18 Uhr)

Gruppe E: Ukraine - Belgien (Stuttgart/Stuttgart Arena, 18 Uhr)

Gruppe F: Tschechien - Türkei (Hamburg/Volksparkstadion, 21 Uhr)

Gruppe F: Georgien - Portugal (Gelsenkirchen/Arena Auf Schalke, 21 Uhr)

Donnerstag, 27. Juni, und Freitag, 28. Juni: Ruhetag

Wann beginnt die K.o.-Phase mit dem Achtelfinale der EM 2024?

Achtelfinale

Samstag, 29. Juni

Spiel 38: 2. Gruppe A - 2. Gruppe B (Berlin/Olympiastadion, 18 Uhr)

Spiel 37: 1. Gruppe A - 2. Gruppe C (Dortmund/BVB-Stadion Dortmund, 21 Uhr)

Sonntag, 30. Juni

Spiel 40: 1. Gruppe C - 3. Gruppe D/E/F (Gelsenkirchen/Arena Auf Schalke, 18 Uhr)

Spiel 39: 1. Gruppe B - 3. Gruppe A/D/E/F (Köln/Cologne Stadium, 21 Uhr)

Montag, 1. Juli

Spiel 42: : 2. Gruppe D - 2. Gruppe E (Düsseldorf/Düsseldorf Arena, 18 Uhr)

Spiel 41: 1. Gruppe F - 3. Gruppe A/B/C (Frankfurt/Frankfurt-Arena, 21 Uhr)

Dienstag, 2. Juli

Spiel 43: 1. Gruppe E - 3. Gruppe A/B/C/D (München/Munich Football Arena, 18 Uhr)

Spiel 44: 1. Gruppe D - 2. Gruppe F (Leipzig/Leipzig Stadium, 21 Uhr)

Wann beginnt das Viertelfinale der EM 2024?

Heimat des Hamburger SV: Neben vier Vorrundenspielen wird im Volksparkstadion am 5. Juli ein Viertelfinale ausgetragen. © dpa | Stuart Franklin

Mittwoch, 3. Juli, und Donnerstag, 4. Juli: Ruhetag

Viertelfinale

Freitag, 5. Juli

Spiel 45: Sieger Spiel 39 - Sieger Spiel 37 (Stuttgart/Stuttgart Arena, 18 Uhr)

Spiel 46: Sieger Spiel 41 - Sieger Spiel 42 (Hamburg/Volksparkstadion, 21 Uhr)

Samstag, 6. Juli

Spiel 48: Sieger Spiel 40 - Sieger Spiel 38 (Düsseldorf/Düsseldorf Arena, 18 Uhr)

Spiel 47: Sieger Spiel 43 - Sieger Spiel 44 (Berlin/Olympiastadion, 21 Uhr)

Sonntag, 7. Juli, und Montag, 8. Juli: Ruhetag

Wann ist das Halbfinale der EM 2024?

Halbfinale

Dienstag, 9. Juli

Spiel 49: Sieger Spiel 45 - Sieger Spiel 46 (München/Munich Football Arena, 21 Uhr)

Mittwoch, 10. Juli

Spiel 50: Sieger 47 - Sieger 48 (Dortmund/BVB-Stadion Dortmund, 21 Uhr)

Donnerstag, 11. Juli, Freitag, 12. Juli, und Samstag, 13. Juli: Ruhetag

Wann ist das Finale der EM 2024?

Finale

14. Juli

Spiel 51: Sieger Spiel 49 - Sieger Spiel 50 (Berlin/Olympiastadion, 21 Uhr)

Am 14. Juli wird im Berliner Olympiastadion der Europameister ermittelt. © dpa | Andreas Gora

Wie ist der Spiel-Modus der EM 2024?

Gespielt wird in sechs Gruppen mit je vier Mannschaften. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten ziehen direkt in das Achtelfinale ein. Es kommen aber auch vier der sechs Gruppendritten weiter: Für sie wird eine Gruppe erstellt, in der in dieser Reihenfolge die höhere Punktzahl, die bessere Tordifferenz, die größere Anzahl erzielter Tore, die größere Anzahl an Siegen, die Fair-Play-Wertung und zuletzt die Wertung in der EM-Qualifikation über das Weiterkommen entscheiden.