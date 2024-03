Doha. Hamburger Beach-Duo überzeugt in Doha, steht im Halbfinale. Frauen-Team Lippmann/Ludwig verliert Viertelfinale. Warum sie dennoch zufrieden sind.

Die Weltranglistensiebten Nils Ehlers (30) und Clemens Wickler (28) haben beim Elite-16-Turnier der Beachvolleyballer in Doha (Katar) das Halbfinale erreicht. Nach diesem erneuten Erfolg dürfte dem Duo des Eimsbütteler TV die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) nicht mehr zu nehmen sein.

Ehlers/Wickler treffen im Halbfinale wieder auf die Vizeweltmeister

In der Vorschlussrunde treffen die Hamburger an diesem Sonnabendmorgen auf die schwedischen Vizeweltmeister David Ahman/Jonatan Hellvig, gegen die sie in den Gruppenspielen mit 0:2 Sätzen verloren hatten. Am Freitag besiegten Ehlers/Wickler zunächst die Niederländer Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen, Nummer neun der Welt, in der Zwischenrunde mit 2:0 (21:16, 21:17), dann im Viertelfinale die Weltranglistenfünften Samuele Cottafava/Paolo Nicolai aus Italien ebenfalls mit 2:0 (21:18, 21:19).

Auch Louisa Lippmann (29/SCC Berlin) und Laura Ludwig (38/HSV) haben in Doha wichtige Punkte für ihre Olympia-Qualifikation gesammelt. Nach zwei Auftaktniederlagen in den Gruppenspielen schlug sich das in Hamburg trainierende deutsche Nationalteam bis ins Viertelfinale, scheiterte dort aber mit 1:2 (21:17, 15;21, 14:16)-Sätzen unglücklich an den Weltranglistenfünften Carolina Salgadol/Barbara Seixas De Freitas aus Brasilien.

Lippmann/Ludwig erstmals unter den Top 20 der Welt

Zuvor hatten Lippmann/Ludwig in der Zwischenrunde die Niederländerinnen Katja Stam/Raissa Schoon, Nummer sieben des Weltrankings, mit 2:0 (21:18, 27:25) ausgeschaltet. „Wir haben einige Zeit gebraucht, um ins Turnier zu finden, danach lief es aber. Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte Ludwig. In der nächsten Woche wird das Paar erstmals unter den Top 20 der Welt notiert.