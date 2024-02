Hamburg. Zu Deutschlands größter Golf-Ausstellung werden über 16.000 Besucher erwartet. Großes Angebot an Schnäppchen, Service und Neuigkeiten.

An Golfspielen ist bei dem Wetter in und um Hamburg derzeit nicht wirklich zu denken. Plätze und Driving Ranges sind wegen Nässe vielerorts gesperrt, das Hobby ruht.

Die Lust darauf wird entsprechend um so größer, und so ist damit zu rechnen, dass auch in diesem Jahr wieder weit über 16.000 Besucher von Freitag bis Sonntag (10 bis 18 Uhr) zum Eingang Mitte der Hamburg Messe strömen werden, um sich bei der Hanse Golf 2024 auf die neue Saison einzustimmen.

Hamburger Golfmesse auf 8500 Quadratmetern

Auf 8500 Quadratmetern präsentieren auf Deutschlands größter Golfmesse nationale und internationale Unternehmen den Besuchern Produkte, Neuheiten und Branchentrends aus allen Segmenten des Sports. „Hier finden Spieler aller Leistungsklassen und mit allen finanziellen Möglichkeiten Angebote und Anregungen“, sagt Sprecherin Nicole Fischer.

Erstmals wird auf der Messe ein Wohnmobil ausgestellt, das für einen Trend steht, der sich in Folge der Coronakrise entwickelt hat. „Immer mehr Golfanlagen bieten auf ihren Parkplätzen auch über Nacht Stellplätze für Camper an“, sagt Fischer, „es gibt immer mehr Golfer, die mit ihrem mobilen Heim eine Tour zu unterschiedlichen Plätzen unternehmen.“

Golfclubs bekommen Probleme mit der Altersstruktur

Auch das kann eine Werbemaßnahme für Clubs sein, die auf Dauer Probleme mit ihrer Mitgliedschaft bekommen könnten, wenn sich die Altersstruktur der aktiven Golfer in Deutschland mittelfristig nicht ändert. Von den 680.000 gemeldeten Spielern im Deutschen Golf Verband waren 2022 41 Prozent 61 Jahre und älter.

Um auf sich aufmerksam zu machen, sind deshalb einige Vereine aus Hamburg und Umgebung auf der Messe vertreten, die mit ihrer Natur, aber auch mit günstigen Greenfees oder Beiträgen locken.

Alle großen Hersteller sind vertreten

Herzstück der Messe ist wieder die große Golfarena, wo es eine Reihe von Vorträgen gibt. Golflehrer führen in die Geheimnisse des kurzen Spiels ein, Physiotherapeuten demonstrieren Übungen, um die Beweglichkeit zu erhöhen und auch mentale Aspekte des Spiels werden angesprochen.

Wer selbst an seinem Schwung arbeiten möchte, kann das auf einer der 24 Abschlagsboxen tun, und dort auch die neuesten Modelle der Schlägerhersteller ausprobieren. „Unsere ,Range´ war noch nie größer“, sagt Fischer, „alle bedeutenden Marken sind vertreten.“

Mehr zum Thema

Beim „Nearest to the Pin“-Wettbewerb können sich die Hamburger Besucher mit den Spielern auf der Münchner Messe vergleichen, die eine Woche später stattfindet. Wer dabei an der Trackman-Anlage ein Hole in One schießt, kommt in die Verlosung für einen Startplatz im ProAm-Turnier der European Open in Winsen (30. Juni bis 2. Juli).

Gleichzeitig ist die Messe auch immer ein Paradies für Schnäppchenjäger. Egal ob Taschen, Schuhe, Klamotten oder Bälle vom Lakeball-Taucher – auch Golfer haben das „Prozente-Gen“ in sich. Und wer gar nicht abwarten mag, bis in Norddeutschland wieder draußen gespielt werden kann, der hat die Möglichkeit eine „Last-Minute-Reise“ zu sonnigeren Zielen zu buchen. Hauptsache, es geht bald wieder los mit Golf – der Auftakt wird am Wochenende gemacht.