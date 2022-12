Indoorgolf Wo man in Hamburg weltberühmte Kurse nachspielen kann

Golf in Verbindung mit einem großen Gastro- und Eventbereich wie hier im „TrackMe“ – das Konzept verspricht Training und Freizeitspaß.

Nirgendwo gibt es so viele Simulatoranlagen wie in der Hansestadt und im Umland. Neueröffnung in Bahrenfeld.