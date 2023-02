Messe Hamburg: Nach langer Corona-Pause – Hanse Golf feiert ihr Comeback

Deutschlands größte Ausstellung rund um den Golfsport öffnet am Wochenende nach drei Jahren wieder die Tore. Was die Besucher erwartet.

Hamburg. Die Corona-Pandemie hat natürlich ihre Spuren hinterlassen – auch bei der Hanse Golf, der größten deutschen Messe für alle Arten von Golfzubehör und -services. 220 Aussteller hatten sich zuletzt 2020 in der Hamburger Messehalle A4 präsentiert, wenn aber an diesem Freitag um zehn Uhr passend zum Jubiläum (20 Jahre Hanse Golf) erstmals wieder die Tore geöffnet werden, erwarten die Besucher auf 8300 Quadratmetern Ausstellungsfläche „nur“ noch 150 Stände. „Die Vorfreude ist bei Ausstellern und Besuchern groß, das merken wir“, sagt Nicole Fischer vom Veranstalter planetfair, „die Golfer lieben ihren Sport. Wir hoffen, wie vor der Pandemie wieder 16.000 Besucher zu erreichen.“

Hamburger Golfer sind bereit, viel Geld zu investieren

Rund 40.000 mehr oder weniger aktive Golfsportler gibt es in Hamburg und dem umliegenden Speckgürtel. Und es ist ja kein Geheimnis, dass viele von ihnen eher überdurchschnittlich wohlhabend sind und auch bereit sind, für ihr Hobby teilweise sehr viel Geld auszugeben. Die Golfindustrie, vor allem die Schlägerhersteller, befeuern diese Bereitschaft, indem sie Jahr für Jahr neue Schläger auf den Markt bringen. Die sind dann je nachdem noch fehlerverzeihender, länger, genauer, generieren mehr Spin – und so fort. Jedenfalls werden diese Produkte immer Ende Januar in Orlando vorgestellt und sind nun in Hamburg auszuprobieren.

Durchschnittlich 800 Euro Mitgliedsbeitrag (Kinder und Jugendliche eingerechnet) zahlen Hamburgs Golfspieler jährlich. darüber hinaus geben sie durchschnittlich geschätzt etwa 1000 Euro für ihr Hobby aus. Genaue Zahlen werden öffentlich nicht genannt, sind auch schwer zu ermitteln, weil zu dem Markt neben den Schlägerherstellern auch Reiseveranstalter, Schuh- und Kleidungsproduzenten, Ballhersteller sowie Anbieter von Zubehör wie Taschen, Entfernungsmessgeräten oder Trolleys gehören.

Das Gesamtvolumen in Deutschland beträgt aber etwa 230 Millionen Euro, allein Deutschlands größter Händler Golf House schloss das Geschäftsjahr 2021 mit einem Gewinn von 2,5 Millionen Euro bei einem Umsatz von knapp 70 Millionen Euro ab.

Hanse Golf hat sich zu einem Schnäppchenmarkt entwickelt

Golf House ist auf der Hanse Golf jedoch gar nicht vertreten, sondern bietet seinen Kunden genau an diesem Wochenende zahlreiche Sonderangebote an. „Die Hanse Golf passt nicht in unser Konzept, sie hat sich zu einem Schnäppchenmarkt entwickelt“, sagt Marketingleiter Bernhard Linz. Das Abgreifen von günstigen Sonder- oder Messeangeboten ist für viele Besucher tatsächlich eine große Motivation zum Besuch der Veranstaltung.

Der Hamburger Golfhändler Castan Golf hält genau dieses Geschäft jedoch für wichtig. „Wir suchen hier den direkten Kontakt zu unserer Kundschaft und können Neuheiten persönlich zeigen“, sagt Geschäftsführer Cüneyt Görmüs. Sein Geschäft in Niendorf hat er deshalb Freitag und Sonnabend geschlossen und zieht mit Mitarbeitern und Waren zur Messe.

Auf einen eigenen Stand verzichtet Sebastian Zweig vom Schläger-Fitter Clubfixx. Das Ausmessen und individuelle Anpassen von Schlägern ist auf der Messe nicht möglich. Zweig nutzt die Veranstaltung aber zu Gesprächen mit bestehenden und potenziellen Partnern: „Die Möglichkeit, Partnerschaften zu vertiefen ist hier einfach sehr gut, weil wirklich sehr viele Menschen aus der Welt des Golfsports anwesend sind.“ So ist die Hanse Golf nicht nur ein Schnäppchenmarkt, sondern auch eine wichtige Kontaktbörse.