Essen. Durch die EM 2024 kommen zahlreiche Stars nach NRW. Wo wohnen Ronaldo oder Mbappé? Die Quartiere in der Übersicht.

Die Hotel-Residence Klosterpforte, sie befindet sich in der Straße mit dem unscheinbaren Namen, Klosterhof. Mitten im Münsterland erstreckt sich die Anlage über 180.000 Quadratmeter am Rande des Teutoburger Waldes. Während der EM-Vorrunde übernachtet hier kein geringerer als Cristiano Ronaldo. Die portugiesische Nationalmannschaft schlägt ihre Zelte im bescheidenen Marienfeld auf und reist von dort aus zu den Stadien in Leipzig, Dortmund und Gelsenkrichen, wo sie ihre drei Gruppenspiele absolvieren. Vor der Partie in Gelsenkirchen gegen Georgien übernachtet CR7 mit seiner Mannschaft sogar in Oberhausen.

Am 14. Juni eröffnet das DFB-Team die Heim-EM mit dem Auftaktspiel gegen Schottland. Während die Gastgeber ihr Quartier bei Hauptsponsor Adidas in Herzogenaurach beziehen werden, verschlägt es nicht nur Ronaldo und Co nach NRW. Gemäß den Richtlinien der Uefa beziehen die Nationalmannschaften mindestens fünf Tage vor dem ersten Spiel ihre Quartiere.

Die Spiele der Portugiesen in der Übersicht:

18. Juni: Tschechien (Leipzig)

22. Juni: Türkei (Dortmund)

26. Juni: Georgien (Gelsenkirchen)

EM 2024: Mbappé bezieht EM-Quartier mit der französischen Nationalmannschaft in Bad Lippspringe

Mit dem französischen Team um Kylian Mbappé wird ein zweiter Superstar der Fußballszene anreisen. Les Bleus wohnen während des Turniers im Best Western Premier Park Hotel & Spa in Bad Lippspringe. Die drei Vorrundenspiele bestreiten Mbappé und seine Mitspieler in Düsseldorf, Leipzig und Dortmund.

Die Vorrundenspiele der französischen Nationalmannschaft im Überblick:

17. Juni: Österreich (Düsseldorf)

21. Juni: Niederlande (Leipzig)

25. Juni: Polen (Dortmund)

EM 2024: Italien residiert im Hotel Vier Jahreszeiten in Iserlohn

Training im Hemberg-Stadion, wohnen im Hotel Vier Jahreszeiten: Die italienische Mannschaft ist zu Gast in Iserlohn. Die Stadt in Nordrhein-Westfalen sei unter anderem wegen der Nähe zu den ersten beiden Spielorten Dortmund und Gelsenkirchen gewählt worden, teilte der italienische Verband FIGC mit. Die Squadra Qzzurra startet mit dem Duell gegen Albanien in Dortmund in das Turnier. Die Spiele in der Übersicht:

15. Juni: Albanien (Dortmund)

21. Juni: Spanien (Gelsenkirchen)

24. Juni: Kroatien (Leipzig)

EM 2024: Albaner reisen von Kaiserau aus zu ihren EM-Spielen

Im SportCentrum Kaiserau in Kamen, Sitz des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW), hat sich die albanische Mannschaft eingemietet. Mit Blick auf die Spielorte in Dortmund, Hamburg und Düsseldorf eine logistisch kluge Entscheidung.

15. Juni: Italien (Dortmund)

19. Juni: Kroatien (Hamburg)

24. Juni: Spanien (Düsseldorf)

EM 2024: Neuling Georgien entscheidet sich für Velbert

Zum ersten Mal überhaupt ist Georgien bei einer Europameisterschaft vertreten. Der Neuling, der sich mit dem Playoff-Sieg eines der letzten Tickets sicherte, wird sein Quartier in Velbert aufschlagen. Im „Best Western Plus Parkhotel Velbert“ zieht die Mannschaft während der Vorrunde ein, trainiert wird im Emka-Sportzentrum und der IMS-Arena. In der EM-Endrunde spielt Georgien in der Gruppe F. Die Spiele in der Übersicht:

18. Juni: Türkei (Dortmund)

22. Juni: Tschechien (Hamburg)

28. Juni: Portugal (Gelsenkirchen)

EM 2024: Slowenien bezieht EM-Quartier in Wuppertal

Für den Gruppensieg reichte es nicht, das slowenische Team wurde hinter Dänemark Gruppenzweiter. Die zweite EM-Teilnahme nach 2000 war der Mannschaft von Trainer Matjaz Kek aber dennoch nicht zu nehmen. Während der Vorrunde wird das Team in Wuppertal wohnen. Trainingsstätte wird das Stadion am Zoo sein, als Hotel wurde „Das Vesper“ auserkoren. Das Golfhotel Vesper grenzt an ein ruhiges Naturschutzgebiet im Felderbachtal zwischen Wuppertal und Sprockhövel. Serbiens Vorrundenspiele: