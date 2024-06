Essen. Die EM 2024 hat begonnen. Deutschlands Gruppengegner Ungarn und Schweiz spielen. Welche Sender übertragen? Hier ist die Übersicht.

Die Fußball-EM 2024 in Deutschland hat begonnen. Nun rollt der Ball.

Auf welchen Sendern wird die EM 2024 übertragen?

Wo Sie das EM-Spiel der deutschen Gruppengegner Ungarn gegen Schweiz live im TV sehen können, lesen Sie hier.

Fußball-EM 2024: Wir haben die TV-Sender in einer Übersicht gesammelt.

Schafft die deutsche Nationalmannschaft das Sommermärchen 2.0? Nun rollt der Ball bei der Fußball-EM 2024 im eigenen Land. Im Eröffnungsspiel besiegte das DFB-Team in Gruppe A Schottland mit 5:1. Nun geht es heute mit drei Spielen weiter. Wer keine Karten für die Heim-EM bekommen hat, muss die Spiele im TV verfolgen - aber wo?

In unserer Übersicht finden Sie alle Sender, die die EM 2024 übertragen. Wir erklären in diesem Artikel, wie Sie die EM 2024 und alle Deutschland-Spiele live im TV verfolgen können.

Fußball-EM 2024 im TV: Auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen das Heimturnier. © dpa | Oliver Berg

EM 2024 heute live im TV und Stream: Muss ich ein Abo abschließen?

Wer alle EM-Spiele vor dem Fernseher verfolgen will, braucht ein Abo bei Magenta TV. Der Pay-TV-Sender der Telekom zeigt vier Vorrundenspiele - davon zwei aus der deutschen Gruppe A - sowie ein Achtelfinale exklusiv. Aber auch alle anderen EM-Spiele sind bei Magenta zu sehen. Die Tarife starten bei 10 Euro im Monat, sind aber abhängig vom gebuchten Paket.

Fußball-EM 2024 ab heute live im TV und Live-Stream: Für welche Spiele brauche ich ein Abo?

Es stehen noch nicht alle Spiele fest, die exklusiv bei Magenta TV zu sehen sind. Klar ist: Es sind vier Vorrundenspiele sowie ein Achtelfinale. darunter auch exklusiv die Begegnung der deutschen Gruppengegener Ungarn gegen Schweiz heute. Die Übersicht:

Samstag, 15. Juni, 15 Uhr: Ungarn - Schweiz (Gruppe A)

Donnerstag, 20. Juni, 15 Uhr: Slowenien - Serbien (Gruppe C)

Sonntag, 23. Juni, 21 Uhr: Schottland - Ungarn (Gruppe A)

ein Gruppenspiel am 3. Spieltag (24. - 26. Juni)

Ein Achtelfinale (29. Juni - 2. Juli)

Die Schweizer Fußballnationalmannschaft trifft heute auf Ungarn. © dpa | Peter Klaunzer

Fußball-EM 2024 live im TV: Wer überträgt die Deutschland-Spiele?

Die gute Nachricht für alle deutschen Fans: Alle Spiele der DFB-Auswahl sind bei ARD und ZDF zu sehen - im Free-TV ohne Abo. Die Übertragungsrechte für das öffentlich-rechtliche Fernsehen teilen sich ARD und ZDF, wie bei der Weltmeisterschaft 2022, untereinander auf. Sie übertragen dabei insgesamt 34 EM-Spiele. Die Rechte haben sie über Sublizenzen der Telekom erhalten.

Hier die Übersicht, wann Sie auf welchen Sendern die deutschen Gruppenspiele sehen können:

Deutschland - Schottland (14. Juni, 21 Uhr): ZDF und Magenta TV

Deutschland - Ungarn (19. Juni, 18 Uhr): ARD und Magenta TV

Schweiz - Deutschland (23. Juni, 21 Uhr): ARD und Magenta TV

Sollte Deutschland in die K.o.-Runde einziehen, würde es im Wechsel weitergehen: Achtelfinale im ZDF, Viertelfinale in der ARD, Halbfinale im ZDF und das Finale wieder in der ARD.

Deutschland bereitet sich auf das EM-Auftaktspiel gegen Schottland vor. Wir erklären, wie Sie das Spiel live im TV und Live-Stream sehen können. © dpa | Federico Gambarini

Neben den Deutschland-Spielen werden auch in jedem Fall die zwei Halbfinalspiele und das Finale bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen sein. Als Moderator wird Alexander Bommes wieder im Einsatz sein. Lesen Sie hierzu:EM 2024: Wontorra und Ballack am Mikro, auch Lobrecht dabei

EM 2024 live im Free-TV: Welche Spiele zeigt RTL?

Auch der Free-TV-Sender RTL überträgt (im Rahmen einer Partnerschaft mit Magenta TV) einige EM-Spiele exklusiv. Insgesamt zwölf Spiele sind nur im Free-TV auf RTL oder im Stream bei RTL+ verfügbar. Einige Spiele stehen bereits fest, weitere sollen kurzfristig entschieden werden, ein Achtel- und ein Viertelfinale sollen laut dem Sender aber auf jeden Fall dabei sein.