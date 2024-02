Hamburg. Tschechiens Nationalmannschaft logiert während des Turniers im Juni im Spitzenhaus im Alstertal. Wo das deutsche Team unterkommt.

Gut vier Monate vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland stehen die Quartiere der bislang fixen Teilnehmer fest. Wie die Uefa am Donnerstag mitteilte, haben alle 21 qualifizierten Mannschaften ihre Unterkünfte für das Turnier bestätigt. Das deutsche Team logiert in Herzogenaurach im Adidas „Home Ground“, Titelverteidiger Italien wird in Iserlohn im Hotel Vierjahreszeiten wohnen.

Fußball-EM: 21 Mannschaften stehen fest

Gemäß der Richtlinien der Europäischen Fußball-Union werden die Mannschaften mindestens fünf Tage vor dem ersten Spiel ihr Quartier beziehen. Jedes Team muss an seinem Hotelstandort mindestens eine öffentliche Trainingseinheit abhalten. Um die Reiserei zu minimieren, werden alle Nationen ihre Spiele in der Gruppenphase nur in zwei nah beieinander liegenden Clustern austragen. Die drei noch vakanten Plätze werden am 21. und 26. März in Play-offs vergeben, für die sich zwölf Teams qualifiziert haben.

„Deutschland hat einen großen Vorteil. Es ist das größte Land und hat den größten Verband bezüglich Fußballern und Vereinen. Da gibt es mehr Trainingsplätze, und mehr Trainingscenter“, erläuterte Uefa-Wettbewerbsdirektor Martin Kallen am Donnerstag beim Sportbusiness-Kongress Spobis in Hamburg.„Wir haben mit den Städten, mit den Kommunen, mit den Clubs sehr gut zusammengearbeitet“, sagte der Schweizer. Seit zwei Jahren seien die Mannschaften unterwegs gewesen,um ihr Quartier zu suchen.

Tschechien spielt zweimalim Volksparkstadion

Dabei wurde der Verband Tschechiens in Hamburg fündig. Die Mannschaft wird im Steigenberger Hotel Treudelberg im Stadtteil Lemsahl-Mellingstedt wohnen und in Norderstedt trainieren. In der Vorrunde spielt das Team von Trainer Ivan Hasek im Volksparkstadion des HSV in der Gruppe F am 22. Juni gegen einen der Play-off-Sieger und am 26. Juni gegen die Türkei. Zuvor müssen die Tschechen nach Leipzig reisen, wo sie im ersten Gruppenspiel auf Portugal treffen. In Norddeutschland werden sich neben Tschechien nur noch die Niederlande (Wolfsburg) und die Türkei (Barsinghausen) niederlassen.

Mehr zur Fußball-EM 2024

Die weiteren EM-Quartiere: Schottland: Garmisch-Partenkirchen, Ungarn: Weiler im Allgäu, Schweiz: Stuttgart, Spanien: Donaueschingen, Kroatien: Neuruppin, Albanien: Kamen, Slowenien: Wuppertal, Dänemark: Freudenstadt, Serbien: Augsburg, England: Blankenhain, Niederlande: Wolfsburg, Österreich: Berlin, Frankreich: Paderborn. Belgien: Ludwigsburg, Slowakei: Mainz, Rumänien: Würzburg, Portugal: Harsewinkel.

St. Paulis Millerntor-Stadion ist Trainingsstätte bei der EM

Während der EM steht auch das Millerntor-Stadion des FC St. Pauli als Trainingsanlage für Teams zur Verfügung, die zu ihren Spielen im Volksparkstadion nach Hamburg anreisen.