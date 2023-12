Radsport: Tour-de-France-Organisator übernimmt Hamburger Cyclassics

Hamburg. Der Tour-de-France-Veranstalter Amaury Sport Organisation (ASO) hat die Organisation der Hamburger Cyclassics übernommen. Das teilte das französische Unternehmen am Montag mit. „Deutschland gehört zu den Kernmärkten der ASO, in denen wir den Radsport für alle weiterentwickeln wollen“, wurde CEO Yann Le Moënner zitiert. „Die Hamburg BEMER Cyclassics werden da keine Ausnahme machen und wir haben allen Grund, begeistert in die Zukunft zu blicken.“

Radsport: Hamburger Cyclassics haben neuen Veranstalter

Damit liegt nun neben dem Klassiker Eschborn-Frankfurt auch das andere deutsche World-Tour-Rennen in den Händen des ASO-Ablegers Gesellschaft zur Förderung des Radsports. Neben den beiden Events in der weltweit höchsten Rennserie veranstaltet die GFR auch die Deutschland Tour – das einzige deutsche Etappenrennen der Männer.

„Die Cyclassics sind eine Ikone des Hamburger Straßensports. Die Atmosphäre mit Tausenden Zuschauern entlang der Strecke ist überwältigend, Elite und Altersklassenfeld erleben die Stadt aus einer einzigartigen Perspektive. Genau das macht Hamburg und die Cyclassics so attraktiv“, sagte Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD). „Das Ruder bei der Organisation wechselt nun von einem erfahrenen Veranstaltungsprofi zum anderen. Das sichert auch in Zukunft die hohe Qualität, um die Erfolgsgeschichte der Cyclassics fortzuschreiben.“

Die nächsten Cyclassics sind für den 8. September vorgesehen. In dem Rennen dominieren die Sprinter. In diesem Jahr siegte der dänische Ex-Weltmeister Mads Pedersen. 1996 war das Radsport-Event zum ersten Mal ausgetragen worden.

(HA/dpa)

