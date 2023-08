Hamburg Cyclassics: Packendes Fotofinish entscheidet Radrennen

Hamburg. Der dänische Radprofi Mads Pedersen hat am Sonntag die 26. Hamburger Cyclassics nach einem packenden Schlussspurt gewonnen. Der Ausgang des 205,6 Kilometern langen Rennens war so knapp, dass die Veranstalter das Fotofinish länger auswerteten, am Ende aber den 27-Jährigen vom US-amerikanischen Team Lidl-Trek zum Sieger kürten.

Zweiter wurde Landsmann Danny van Poppel (30), Dritter der Italiener Elia Viviani (34), der schon dreimal in der Hansestadt gewonnen hatte. Beide kamen nur weniger Zentimeter hinter Pedersen ins Ziel. Zuvor hatte der Däne nahezu im Alleingang eine dreiköpfige Ausreißergruppe um den Kölner Nils Politt eingeholt.

Kuriosum um Hamburger Cyclassics-Sieger

Pedersen, Weltmeister von 2019, hatte erst am Vortag die Dänemark-Rundfahrt im abschließenden Zeitfahren gewonnen. Im Anschluss fuhr er von Kopenhagen nach Hamburg, wo er erneut jubeln durfte. „Ich bin gut aus der Tour rausgekommen und versuche, meine Form so lange wie möglich zu halten. Ich will noch mehr gewinnen. Wir hatten heute nichts zu verlieren“, sagte er überglücklich.

Ganz anders fiel die Stimmung dagegen bei den deutschen Profis aus. „Wir haben zu dritt alles probiert und auf den letzten zwei Kilometern sind uns ein bisschen die Beine eingeschlafen. Das ist sehr, sehr schade“, sagte Politt der ARD. „Meine Beine haben ziemlich gebrannt“, fügte der Kölner hinzu. Am Ende belegte er den achten Platz. 2015 hatte in André Greipel zuletzt ein Deutscher gewonnen.

Der Streckenverlauf der Cyclassics

Die Strecke führte die Profis vom Start Jungfernstieg in den Hamburger Nordwesten nach Schenefeld und runter nach Wedel. Dann kam der Waseberg, der dreimal geschafft werden musste. Mit 15 Prozent Steigung galt der Anstieg im sonst flachen Terrain als größtes Hindernis. Immer wieder kam es auch zu Stürzen. 29 Kilometer vor dem Ziel erwischte es Maximilian Schachmann.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Event sorgte für Verkehrsbeeinträchtigungen in der kompletten Stadt. Etwa 13.000 Teilnehmer nahmen über 60 und 100 Kilometer an den Amateurrennen teil.

Hamburg Cyclassics: Doping vor Rennstart

Bei den Profis traten 147 Fahrer aus 21 Mannschaften bei den Cyclassics an, die zur höchsten Rennserie im Radsport, der UCI World Tour, zählen.

Für Wirbel sorgte im Vorfeld der deutsche Radprofi Michel Heßmann, der als Teilnehmer gelistet war. Doch der 22-Jährige aus Münster ist nach einer positiven Dopingprobe von seinem Team Jumbo-Visma suspendiert worden. Für einige Profis diente das Rennen in Hamburg als Generalprobe der am Mittwoch beginnenden Deutschland-Tour.

Wie sein Rennstall mitteilte, wurde bei einer Trainingskontrolle ein Diuretikum nachgewiesen. Das Mittel regt die Harnproduktion an und sorgt so für die Entwässerung des Körpers.