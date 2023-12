EM 2024: Auslosung in der Elbphilharmonie Hamburg hier live

EM 2024 Auslosung in der Elbphilharmonie – Europa schaut auf Hamburg

Hamburg. Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 findet in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft statt. 24 Nationen wetteifern dann um die Nachfolge des Titelverteidigers Italien. Auch Hamburg ist einer von zehn Austragungsorten, im Volksparkstadion finden vier Gruppenspiele sowie ein Viertelfinale statt.

Doch einen ersten großen EM-Auftritt erfährt die Hansestadt schon am Sonnabend: Dann wird in der Elbphilharmonie die von Fans in ganz Europa mit Spannung erwartete Auslosung der sechs Gruppen vorgenommen.

Abendblatt.de hält Sie mit einem Newsblog über das Geschehen rund um die Auslosung der EM 2024 in der Elbphilharmonie auf dem Laufenden: