Genua. Mit einem Sieg in der letzten Etappe des Ocean Race hat der Hamburger Extremsegler Boris Herrmann seine Teilnahme an dem Rennen um die Welt gekrönt. Am Dienstagmittag, um 13.20 Uhr überfuhr er unter Jubel mit seiner „Malizia – Seaexplorer“ die Ziellinie vor Genua, dem Zielort des gesamten Rennens.

Man konnte Herrmann beim Einlaufen in Genua das Glück über die gelungene Premiere beim Ocean Race ansehen. Strahlend winkte er von Bord seiner Rennyacht. Den anderen Crewmitgliedern Rosalin Kuiper, Will Harris, Nico Lunven und Onboard-Reporter Antoine Auriol sah man ebenfalls ihr Glück über das gelungene Finale an.

Ocean Race: Boris Herrmann krönt Teilnahme am Rennen mit einem Sieg

Kurz zuvor hatte das Team noch ein Video von Bord geschickt. Rosalin Kuiper hatte unter Tränen berichtet, wie sie sich auf den Zieleinlauf freue. „Wir haben so viele Tage auf See verbracht“, sagte sie da noch in die Kamera. Schon am morgigen Tag sei alles vorbei und das normale Leben habe sie wieder. „Wir schließen ein großes Kapitel“, meinte die gebürtige Niederländerin. Es sei schön, nach Hause zu kommen, aber es sei auch so schwer, sich von diesem Leben zu verabschieden.

Etappe 7 des Ocean Race 2023

Foto: Frank Hasse / HA Infografik

Co-Skipper Will Harris resümierte: „Der letzte Sonnenuntergang ist der vermutlich schönste.“ Es gebe vieles, über das er nachdenken müsse. Es sei eine verrückte Reise um die Welt gewesen, „viele gute Erinnerungen, an die ich mich mein ganzes Leben erinnern werde.“ Sie habe ihn und die anderen Crewmitglieder so zusammengebracht, wie nichts anderes es könne. „Aber ich glaube, es ist nur der Start von etwas anderem, was noch kommen wird.“

Teammitglieder bedanken sich bei Herrmann für die Teilnahme am Ocean Race

Rosalin Kuiper bedankte sich bei Herrmann, „für die große Chance“, die er ihr gegeben hatte. „Vielen Dank, dass du uns um die Welt geführt hast“, sagte Harris zu Herrmann. „Du hast alles zusammengeführt. Wir könnten nicht dankbarer sein für all das.“

Mit dem Einlaufen im italienischen Genua gehen sechs aufregende und anstrengende Monate für das gesamte Team um den Hamburger zu Ende. Mitte Januar war das Rennen um die Welt in Alicante in Spanien gestartet worden. Es folgten Zwischenstopps auf den Kapverdischen Inseln, in Kapstadt, in Itajai in Brasilien, in Newport, Aarhus und Den Haag.

Ocean Race: Herrmann gewinnt zum zweiten Mal eine Etappe des Rennens

Herrmann und sein Team konnten bereits die dritte, die längste und härteste Etappe des Rennens, für sich entscheiden. Außerdem stellte das Team Ende Mai einen Weltrekord auf. Innerhalb von 24 Stunden legte die „Malizia – Seaexplorer“ 641,13 Seemeilen zurück. Damit sind Herrmann und seine Crew die schnellsten Segler der Welt auf einem Einrumpfboot. Und nun ganz zum Schluss noch ein Sieg in der Etappe von Den Haag nach Genua.

Die siebte und letzte Etappe war vor elf Tagen in Den Haag gestartet worden. Nur wenige Minuten nach dem Startschuss rammte das Team Guyot environment – Team Europe den Konkurrenten 11th Hour Racing an der Tonne. Beide Yachten haben schwere Schäden davongetragen und mussten aufgeben. Eine Entscheidung über diesen Vorfall von der Rennleitung steht noch aus.

„Es war bis zum Schluss extrem knapp, wir waren wirklich angespannt bis zur letzten Minute“, sagte Herrmann direkt nach dem Sieg. Die entscheidende Frage sei gewesen, ob die Taktik aufginge. „Schließlich ist es erst wirklich vorbei wenn es vorbei ist.“ Nur wenige Minuten später sprangen alle fünf Crewmitglieder gemeinsam zur Feier des Sieges unter Jubel ins Mittelmeer. Und posierten auf dem roten Foil, dem Flügel der Yacht.