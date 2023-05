Derby Hamburg: Janne Meyer in Sorge um ihr Paradepferd Messi

Hamburg. Dass sie im Deutschen Derby nicht starten würde, war von vornherein klar gewesen. Hamburgs bester Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann fehlt in diesem Jahr das passende Derbypferd, sie ist dafür am Sonntag (14 Uhr) als TV-Expertin für NDR und ARD am Start.

Nun jedoch muss die 42-Jährige, die mit ihrem Ehemann Christoph Zimmermann den Hof Waterkant im Pinneberger Ortsteil Waldenau betreibt, auch auf das höchstdotierte Springen des Wochenendes verzichten. Mit ihrem Paradepferd Messi wollte sie am Sonnabend (15.20 Uhr/NDR) im mit 300.000 Euro dotierten Großen Preis starten.

Messi verletzt sich am Hinterbein

Doch Messi erlitt am Donnerstag im Championat von Hamburg eine Verletzung am Hinterbein, die erst in der kommenden Woche genauer untersucht werden soll. „Ich habe bei einem Einsprung einen Fehler gemacht, so dass Messi mit den Hinterbeinen auf das Hindernis gekommen ist. Dabei hat er sich weh getan, was ich leider nicht bemerkt habe“, sagte sie.

Um kein Risiko im Hinblick auf die weitere Saisonplanung – Nationenpreis in La Baule (Frankreich/8. bis 11. Juni) und CHIO in Aachen (27. Juni bis 2. Juli) – einzugehen, erhält Messi eine Pause. „Ich habe darüber auch mit Bundestrainer Otto Becker gesprochen, er war sehr aufmunternd und hat gesagt, wir sollen uns die nötige Zeit nehmen“, sagte sie.

In Klein Flottbek hat Janne Meyer mit dem zehnjährigen Chaka Chaka und dem achtjährigen Capitaine zwei Nachwuchspferde am Start, mit denen sie auf der Youngster Tour Erfahrungen sammelt. Einen von ihnen im Großen Preis anstelle von Messi einzusetzen, kam nicht infrage: „Wir wollen sie in Ruhe aufbauen und nicht verheizen“, sagte sie. So bleibt am Wochenende nur die Zuschauer- und TV-Expertin-Rolle.

