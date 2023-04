Feldhockey: Guter Start in die Rückrunde für UHC und Alster

Drei Siege und ein Remis für Damen und Herren der beiden Traditionsvereine in der Feldhockey-Bundesliga. Polo-Herren holen vier Punkte.

Nationalspielerin Hanna Granitzki (l.) gewann mit den Hockeydamen des Clubs an der Alster zum Rückrundenauftakt der Feldbundesliga 4:0 beim TSV Mannheim.

Hockey Guter Start in die Rückrunde für UHC und Alster

Hamburg. Das Sprichwort, das besagt, verpatzte Generalproben würden gute Premieren nach sich ziehen, ist schon oft bemüht worden. Auf die Hockeydamen des Uhlenhorster HC passte es am Sonnabendmittag allerdings wieder einmal perfekt.

„Unsere Vorbereitung war eine ziemliche Katastrophe, deswegen hatte ich nicht erwartet, dass wir heute ein so gutes Spiel machen würden“, sagte UHC-Cheftrainer Jojo Persoon, nachdem seine Auswahl mit einem 4:2-Erfolg über Uhlenhorst Mülheim in die Rückrunde der Feldbundesliga gestartet war.

UHC-Damen: Chancenausbeute war mangelhaft

Einzig die Ausbeute bei einem Dutzend Strafecken und weiteren hochkarätigen Torchancen war mangelhaft. „Da müssen wir mehr Gier entwickeln, aber daran arbeiten wir in den kommenden Wochen“, sagte der Coach.

Viel Arbeit wartet auch auf Paul Pongs. Der Cheftrainer der Damen des Harvestehuder THC, mit 18 Punkten Dritter der Staffel A, zeigte sich nach dem enttäuschenden, aber leistungsgerechten 1:1 gegen Aufsteiger Bremer HC zwar mit dem Engagement seiner Mannschaft einverstanden, nicht aber mit der Spielanlage.

HTHC-Damen zu wenig handlungsschnell

„Wir waren in vielen Situationen zu zögerlich und nicht handlungsschnell genug. Das gilt es, dringend zu verbessern, bevor wir kommenden Sonnabend beim Münchner SC antreten“, sagte er. Der Tabellenletzte der Staffel A hat mit einem 2:1 gegen den Großflottbeker THGC, der aktuell mit zwei Punkten Vorsprung auf Bremen (elf) den zur Viertelfinalteilnahme berechtigenden vierten Rang belegt, neuen Mut im Kampf gegen den Abstieg geschöpft.

In Staffel B marschieren UHC und der Club an der Alster, der 4:0 beim TSV Mannheim gewann, mit je 24 Punkten im Gleichschritt Richtung Play-offs.

HTHC-Herren verlieren 2:5 in Mülheim

Ein böses Erwachen gab es nach dem am Osterwochenende mit Rang sieben verpatzten Europapokalturnier für die Herren des HTHC. Bei Verfolger Uhlenhorst Mülheim unterlag der Vierte der Staffel A mit 2:5 und hat mit 21 Punkten nur noch vier Zähler Vorsprung auf die Play-down-Ränge.

Zweiter bleibt der UHC (23 Punkte), der in Krefeld ein 2:2 holte und den Verfolger damit weiter zwei Punkte hinter sich hielt. Am kommenden Sonnabend (15 Uhr, Wesselblek) kann der HTHC im Derby beim UHC allerdings am Stadtrivalen vorbeiziehen.

Polo Club holt vier Punkte gegen Mannheimer Teams

Gut erholt vom Europacup, der ebenfalls auf dem geteilten siebten Rang beendet worden war, zeigte sich in Staffel B der Hamburger Polo Club, der Tabellenführer Mannheimer HC ein 1:1 abtrotzte, tags darauf gegen den TSV Mannheim 3:1 siegte und sich mit nun 23 Punkten auf Rang zwei vorschob. Vierter bleibt mit 20 Punkten Alster, das den Münchner SC mit 4:2 niederrang.