Hockey-Herren hoffen auf Schub und glanzvolle Heim-EM

Nach dem WM-Gold nehmen die deutschen Hockey-Herren den nächsten Titel ins Visier. Im Sommer steht in Mönchengladbach eine Heim-Europameisterschaft an.

Berlin. Die deutschen Hockey-Herren hoffen nach ihrem Gold-Coup bei der Weltmeisterschaft auch auf eine glanzvolle Heim-Europameisterschaft im Sommer.

„Ich glaube, Titel kann man nicht verteidigen, man muss sie immer wieder neu attackieren. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir die Qualität haben, auch wieder Europameister zu werden“, sagte Nationalmannschaftskapitän Mats Grambusch am Samstagabend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF.

Die EM vom 18. bis 27. August in Mönchengladbach ist für Torjäger Niklas Wellen auch eine Möglichkeit, für die Sportart zu werben. Der Titel könne dem Hockey einen unglaublichen Schub geben, die Art und Weise, wie sie gespielt hätten - da könnten viele Eltern sehen, dass sie gute Typen seien, die imponieren, und denken, okay, vielleicht ist das etwas für unser Kind. „Ich glaube, das Turnier im Sommer mit der Heim-EM ist eine Chance, uns hautnah zu erleben, ins Stadion zu kommen, die Spiele sich anzugucken. Also: Feuer frei, alle ins Stadion! Das wird ein unglaubliches Turnier und es kann dem deutschen Hockey einen unglaublichen Schub geben“, sagte der 28-Jährige.

Die deutschen Hockey-Herren hatten am vergangenen Sonntag in Indien durch ein 5:4 im Penaltyschießen gegen Titelverteidiger Belgien erstmals seit 17 Jahren wieder den WM-Titel gewonnen. Torhüter Jean-Paul Danneberg rechnet deswegen rund die EM mit einer größeren medialen Aufmerksamkeit, sieht die damit verbundene Erwartungshaltung aber gelassen. „Am Ende vom Tag ist wichtig, was wir daraus machen, ob wir uns den Druck selber machen oder ob wir das von uns abweisen und diesen Moment einfach nur genießen, dass wir die Chance haben, eine Europameisterschaft bei uns im eigenen Land zu haben. Ich glaube, wir kriegen das hin mit unserer mentalen Stärke“, meinte er.

