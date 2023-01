Deadline-Day: Ex-Real-Star Isco vor Wechsel zu Union Berlin

Auf dem Transfermarkt geht es in die heiße Phase. Heute schließt das Winter-Fenster. News und Gerüchte am Deadline Day.

Essen. Eine Winter-Transferperiode, wie es sie bislang noch nicht gegeben hat, geht am Dienstag zu Ende. Nach einer ungewöhnlich langen Pause und der Weltmeisterschaft in Katar haben die Bundesliga-Klubs nur noch bis heute Abend, 18 Uhr, die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten, die noch in der laufenden Saison zum Einsatz kommen sollen. Auch die Revierklubs waren in den vergangenen Wochen aktiv. Und sie könnten es heute noch einmal werden.

Hier fassen wir die aktuellen Entwicklungen zusammen.

Dienstag, 31. Januar

08:59 Uhr: Flügelspieler Hein wechselt nicht zu Hertha

Flügelspieler Gauthier Hein wechselt Medienberichten zufolge nicht zum abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Zwischen dem Club und dem 26-Jährigen sei es nicht zu einer Einigung gekommen, berichteten die „Bild“-Zeitung und Sport1 am Dienstag. Der Profi von AJ Auxerre soll bereits zum Medizincheck in Berlin gewesen sein.

Damit sind die Berliner um ihren neuen Sportdirektor Benjamin Weber kurz vor dem Ende der Transferperiode am Dienstag weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Laut „Bild“ bemühen sich die Herthaner nun um den Flügelspieler Theo Bongonda vom FC Cádiz.

Hertha wurde auch Interesse an Maximilian Philipp nachgesagt. Der gebürtige Berliner wechselte stattdessen aber per Leihe vom VfL Wolfsburg zu Werder Bremen. Der marokkanische WM-Spieler Selim Amallah von Standard Lüttich soll offenbar einen Wechsel nach Spanien zu Real Valladolid bevorzugen.

Union Berlin vor Kracher-Einkauf: Spanien-Star Isco soll kommen

Montag, 30. Januar, 21:25 Uhr: Union Berlin steht vor einem spektakulären Transfer. Der ehemalige Real-Madrid-Star Isco soll nach Informationen von „Sky“ am Dienstag einen Vertrag bei den Köpenickern unterschreiben. Dieser soll bis 2024 Gültigkeit besitzen und eine Option für ein weiteres Jahr enthalten. Spekulationen über einen Wechsel des seit Ende Dezember vereinslosen Spaniers in die Fußball-Bundesliga gibt es seit einigen Tagen.

Ex-Schalke-Profi Kaan Ayhan wechselt zu Galatasaray

Montag, 30. Januar, 21:19 Uhr: Die Zeit in Italien ist beendet. Kaan Ayhan, gebürtiger Gelsenkirchener und Ex-Profi des FC Schalke 04, hat den Serie-A-Klub US Sassuolo verlassen und wird künftig in der Türkei für Galatasary Istanbul auflaufen. 400.000 Euro Leihgebühr lässt sich Galatasaray den Einsatz von Ayhan für den Rest der Rückrunde kosten, die Kaufpflicht beträgt 2,8 Millionen Euro.

Ex-Schalker McKennie wechselt nach Leeds

Montag, 30. Januar, 21:15 Uhr: Der frühere Schalker Bundesligaprofi Weston McKennie setzt seine Karriere bei Leeds United in der englischen Premier League fort. Am Montagabend gab Leeds die Leihe des US-Amerikaners bekannt. Der 24-Jährige kommt von Juventus Turin zunächst bis Saisonende nach England, anschließend hat Leeds die Option, den WM-Teilnehmer zu kaufen. McKennie war im September 2020 von Schalke nach Turin gewechselt. Mit dem italienischen Rekordmeister holte er den nationalen Pokal und den Superpokal. Bei Leeds trifft er nun auf den deutschen Innenverteidiger Robin Koch.

Hoffenheim holt Ex-Dortmunder Delaney

Montag, 30. Januar, 19:17 Uhr: Die TSG Hoffenheim hat sich bis zum Saisonende die Dienste des dänischen Nationalspielers Thomas Delaney gesichert. Die Kraichgauer leihen den 31 Jahre alten Mittelfeldspieler vom spanischen Erstligisten FC Sevilla aus. „Ich freue mich, wieder zurück in der Bundesliga zu sein“, sagte Delaney, der auch schon für Werder Bremen und Borussia Dortmund spielte.