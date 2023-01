Norweger Granerud gewinnt die Vierschanzentournee

Bischofshofen. Halvor Egner Granerud hat die 71. Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen. Mit Versuchen auf 139,5 und 143,5 Meter entschied der Norweger am Freitag auch das Dreikönigsspringen in Bischofshofen für sich und hielt damit seinen polnischen Verfolger Dawid Kubacki auf Distanz. Kubacki belegte in der Gesamtwertung des Traditionsevents den zweiten Rang. Das Gesamtpodium komplettierte der Slowene Anze Lanisek, der in der Tageswertung Zweiter vor Kubacki (Rang drei) wurde. Das Trio hatte die gesamte Tournee dominiert.

Für Deutschlands Springer lief es wie in Innsbruck schlecht. Bester Athlet war Philipp Raimund (136 und 135,5 Meter) auf Platz zwölf. Andreas Wellinger fiel nach Sprüngen auf 131,5 und 130 Meter aus den besten Zehn der Gesamtwertung. Für Team-Weltmeister Karl Geiger (23. am Freitag) war das Thema Gesamtwertung schon nach dem Quali-Aus in Innsbruck durch. Markus Eisenbichler schied wie in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen im ersten Durchgang aus, diesmal auf Platz 31. (dpa)