Uruguay und Ghana fliegen raus: Bittere Tränen bei Suarez

Doha. Otto Addo hätte wohl am liebsten selbst eingegriffen, vor und zurück lief er an der Seitenlinie, nach links und nach rechts. Doch trotz all der Kommandos schaffte es seine Mannschaft am Freitagabend nicht, die 0:2 (0:2)-Niederlage gegen Uruguay vor 43.334 Fans im Al-Janoub-Stadion in Doha zu verhindern. Ghana scheidet dadurch bei der Weltmeisterschaft aus, das Abenteuer des Trainers Otto Addo, der eigentlich als Top-Talente-Trainer bei Borussia Dortmund arbeitet, endet unglücklich. Und auch Uruguay muss abreisen, weil Südkorea gegen Portugal in der Gruppe H kurz vor Schluss 2:1 gewonnen hat.

Ghana gegen Uruguay, da war doch mal was. Vor zwölf Jahren schmiss sich Luis Suarez auf der Linie mit den Händen in einen Schuss und verhinderte so in der Verlängerung den Siegtreffer. Suarez wurde vom Platz gestellt, Ghana verlor das anschließende Elfmeterschießen und schied bei der WM in Südafrika im Viertelfinale aus. Fußball-Geschichte. Die ghanaischen Fans bezeichnen Suarez seitdem als die „Hand des Teufels“.

Ghanas Anhänger pfeifen Suarez lautstark aus

Am Freitag rückte der gealterte Stürmer wieder in die Startelf, und sobald der 35-Jährige den Ball berührte, erklangen Pfiffe aus dem Block der gegnerischen Anhängerinnen und Anhänger. Zum ersten Mal fiel Suarez allerdings dadurch auf, dass er versuchte, den deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert daran zu hindern, einen Elfmeter zu geben.

Was war geschehen? Uruguays Torhüter Sergio Rochet hatte einen Schuss zu kurz abgewehrt, beim Nachsetzen brachte er Mohammed Kudus zu Fall. Siebert pfiff Abseits. Zu Unrecht. Die Entscheidung wurde korrigiert, Siebert schaute sich Rochets Foul noch einmal auf dem Monitor an und zeigte trotz der lauten Rufe von Suarez auf den Punkt. Ghana jubelte, bloß verschoss André Ayew den Elfmeter. Und nun wachte auch noch Uruguay auf.

Uruguay wacht nach dem Strafstoß auf

Erst lupfte Liverpool-Star Darwin Nunez über Torhüter Lawrence Ati-Zigi, doch Mohammed Salisu klärte auf der Linie (23.). Kurz danach war es ausgerechnet Suarez, der viel zu viel Platz im ghanaischen Sechzehnmeterraum hatte. Eine Kurve in die Mitte, ein Schuss, Ati-Zigi hielt, aber Giorgian de Arrascaeta rannte mit dem Kopf in den Abpraller und brachte sein Land so in Führung (26.). Alle Uruguayer sprangen auf den Torschützen, Trainer Diego Alonso riss die Arme hoch, die herausplatzenden Emotionen drückten die Bedeutung dieses Spiels für beide Länder aus.

Und das Duo Suarez/de Arrascaeta hatte jetzt zueinandergefunden. In der 32. Minute hob Suarez den Ball über die ghanaische Verteidigung auf de Arrascaeta, der im Fallen sein zweites Tor erzielte. Wieder schmissen sich die hellblauen Trikots übereinander, die Qualifikation für das Achtelfinale wurde immer wahrscheinlicher. Auch weil Ghana nicht viel in der Offensive einfiel, der verschossene Elfmeter schien an den Spielern zu nagen. Trainer Otto Addo wirkte etwas ratlos am Spielfeldrand.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Suarez weint nach dem Abpfiff

Nach der Halbzeitpause blieb Fehlschütze Ayew in der Kabine, Addo wechselte Osman Bukari ein. Ghana probierte jetzt mehr. Schon in der 47. Minute rauschte ein Schuss des gerade eingewechselten Bukari links vorbei. Plötzlich aber konterte Uruguay, Darwin Nunez eilte auf das gegnerische Tor zu, im Zweikampf mit Daniel Amartey kam er zu Fall (57.). Elfmeter? Schiedsrichter Siebert meinte Nein, schaute sich die Szene noch einmal draußen an und blieb bei seiner Entscheidung. Glück für Ghana.

Fast hätte Facundo Pellistri kurz danach die Führung von Uruguay erhöht (65.). Nur eine Minute später wurde Luis Suarez ausgewechselt, Edinson Cavani kam für ihn. Suarez sah auf der Bank, wie die Führung von Südkorea auf der Anzeigentafel flimmerte. Tränen füllten seine Augen. Ein trauriger Abend für Addo und Suarez.