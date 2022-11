DFB-Noten: Nico Schlotterbeck läuft beim 1:2 nur hinterher

Doha. Enttäuschender Auftakt für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Das DFB-Team vergab eine 1:0-Pausenführung gegen Japan und verlor nach einer ganz schwachen zweiten Halbzeit noch mit 1:2. In unserer Einzelkritik gibt es für keinen Spieler eine gute Note.

Manuel Neuer: Der Mann mit der Binde ist kein Politiker, aber noch immer ein guter Torhüter. Doch auch ein guter Torhüter kann mal unglücklich aussehen, wenn er die kurze Ecke nicht zumacht. Wechselte zum Ende des Spiels in den Sturm. Note: 4.

Niklas Süle: Zeigte 4700 Kilometer von Dortmund entfernt, dass er auch in Doha einen braven Rechtsverteidiger spielen kann. Dass Gegentor Nummer eins über seine Seite fiel, war Pech. Trotzdem: Dürfte im nächsten Spiel wieder ins Abwehrzentrum rücken. Note: 4.

Antonio Rüdiger: Ragte lange Zeit heraus wie der neben dem Stadion stehende, 300 Meter hohe Aspire Tower. Aber auch der Abwehrchef konnte die Auftaktpleite nicht verhindern. Note: 3.

Nico Schlotterbeck: Japans Torschütze Asano wird dem Blondschopf noch lange Zeit Alpträume bereiten. Sein erster WM-Auftritt war keine Erfolgsgeschichte. Note: 5.

David Raum: Hatte vor dem Strafstoß ein wenig Glück, dass das Knie von Japans Torhüter Gonda unsittlichen Kontakt mit seinem Allerwertesten suchte. Schien in Durchgang eins unerschöpfliche Energiereserven zu haben, die im zweiten Durchgang dann aber doch endlich waren. Note: 4.

Joshua Kimmich: Seine wunderschöne Vorlage auf Raum vor dem Strafstoß hätte man direkt ins Qatar National Museum am Hafen in einer gut gesicherten Vitrine ausstellen können. In der zweiten Halbzeit erinnerte allerdings auch sein Spiel eher an einen gemütlichen Museumsbesuch am Sonntag. Note: 4.

Auch Joshua Kimmich konnte gegen Japan nicht überzeugen.

Foto: firo

Ilkay Gündogan (bis 67.): Nutzte die erste Halbzeit zu einem privaten Schusstraining. Viermal probierte es der Kapitän von Manchester City aus der zweiten Reihe, einmal traf er aus elf Metern. Dazu noch ein Pfostenschuss in der zweiten Halbzeit. Note: 3.

Leon Goretzka (ab 67.): Als der Bayer kam, drehte sich das Spiel. Einen kausalen Zusammenhang gibt es aber eigentlich nicht. Vergab in der Nachspielzeit die große Chance zum Ausgleich.

Serge Gnabry (bis 90.): Im Arabischen würde man seinen Auftritt als sulb bezeichnen. Auf deutsch: solide. Muss sich gegen Spanien aber bitteschön steigern. Note: 4.

Youssoufa Moukoko (ab 90.): Konnte auch in neun Minuten Nachspielzeit keine Wunder mehr bewirken.

Thomas Müller (bis 67.): Hat wohl selten in seiner Karriere so viele Rückpässe gespielt wie in der ersten Halbzeit. Note: 4.

Jonas Hofmann (ab 67.): Hätte drei Minuten nach seiner Einwechslung treffen können/sollen/müssen.

Jamal Musiala (bis 79.): Jede seiner Bewegungen ist „one Love“, eine Liebeserklärung an den Fußball. Nicht alles gelang, aber der Bursche ist ja nun mal auch erst 19 Jahre alt. Note: 3.

Enttäuschte als Mittelstürmer gegen Japan: Kai Havertz.

Foto: dpa

Mario Götze (ab 79.): Machte diesmal nicht mehr den Messi.

Kai Havertz (bis 79.): Deutschlands Nummer sieben ist keine klassische Nummer neun. Das wurde gegen Japan deutlich. Note: 4.

Niclas Füllkrug (ab 79.): Die echte Nummer neun kam zu spät.