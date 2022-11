Nach Saudi-Arabiens Sensation: Reporter flippt aus

Es ist die erste Überraschung der WM in Katar: Saudi Arabien schlägt Argentinien 1:0 – und am Mikrofon schwappen die Emotionen über.

Essen. Es ist nicht nur die erste Sensation der Weltmeisterschaft in Katar, sondern eine der größten Überraschungen in der jüngeren Fußball-Geschichte: Saudi-Arabien schlägt als krasser Außenseiter Titel-Mitfavorit Argentinien mit Lionel Messi 2:1. Ein Elfmeter-Tor des Superstars reicht nicht.

Drei Tore aberkannt

In der ersten Halbzeit waren die Argentinier klar überlegen, es wurden aber gleich drei Tore des Favoriten nicht anerkannt - alle jeweils wegen Abseitsstellungen. Messi brachte den Finalisten von 2014 aber in der zehnten Minute durch einen Foulelfmeter in Führung.

In Halbzeit zwei entzauberte das Team aus Saudi-Arabien aber die großen Favoriten und Saleh Al-Shehri (48.) und Salem Al-Dausari (53.) bescherte Saudi-Arabien innerhalb kurzer Zeit in Führung.

Kommentator jubelt über Führungstreffer

Die Sensation versetzte auch den arabischen Kommentator der Partie in Extase. Was nach dem 2:1 folgte, war pure Freude, wie ein Videomitschnitt auf Twitter zeigt:

„Allah, Allah, Allah“ brüllt der Journalist ins Mikrofon, seine Stimme überschlägt sich beinahe, als er den Führungstreffer des Außenseiters feiert.

Die Außenseiter aus Saudi-Arabien retteten das 2:1 mit einem beherzten Kampf und trotz 13 Minuten Nachspielzeit zum Schlusspfiff und machten die erste große Sensation der WM in Katar perfekt.

Für Argentinien ist es die erste Niederlage nach zuvor 36 ungeschlagenen Partien. Die Albiceleste muss nach der Auftakt-Niederlage nun plötzlich das Vorrundenaus fürchten.