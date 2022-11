DFB-Video: Warum Mario Götze nicht auf dem Platz steht

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Mittwochabend ihren einzigen Test vor der WM gegen den Oman. Eindrücke im Video.

Maskat. Seit Montag befindet sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zur Vorbereitung auf die WM in Katar im Oman. An diesem Mittwoch (18 Uhr) bestreitet das Team von Hansi Flick das einzige Testspiel vor dem Turnier gegen den Oman, ehe es eine Woche später gegen Japan ernst wird.

Vor Ort in der omanischen Hauptstadt Maskat ist auch unser Funke-Sport-Reporter Sebastian Weßling. Er schildert seine Eindrücke der ersten Tage im Video und erklärt auch, warum ein Quintett nicht am Training am Dienstag teilnahm. (fs)

DFB im Oman DFB im Oman