Hockeyjugend des HTHC schafft historischen Erfolg

Hamburg. Er sei ein wenig erkältet, entschuldigte sich Michael Green am Montagnachmittag, doch für seine heisere Stimme gab es noch einen anderen Grund als ein paar lästige Viren. Schließlich hatte der langjährige Hockey-Nationalspieler am Sonntagabend einen ganz besonderen Erfolg zu feiern gehabt.

Seit der 50-Jährige im März 2017 den Posten des Vorstands Jugendhockey in seinem Heimatverein Harvestehuder THC übernahm, hat er kontinuierlich an der Fortentwicklung des Nachwuchsbereichs gearbeitet. Früchte trug diese Arbeit bereits im vergangenen Jahr, als der HTHC in fünf der sechs Jugendklassen – U 14, U 16 und U 18 jeweils weiblich und männlich – die Endrunde um die deutsche Feldmeisterschaft erreichte und drei Titel holte.

Hockey: Vizemeistertitel für die männliche U 16

In dieser Saison schafften es nun sogar alle sechs Nachwuchsmannschaften in die Endrunden, vier Titel gingen nach Hamburg. Nur in der weiblichen U 18 (Bremer HC) und bei der männlichen U 16 (Rot-Weiß Köln) hieß der Meister nicht HTHC. „Das ist unglaublich. Ich bin ausgesprochen stolz und sehr glücklich“, sagte HTHC-Präsident Gerd Ruschmeyer. Nicht unterschlagen werden darf der Vizemeistertitel für die männliche U 16. Außerdem schaffte es aus Hamburg der Klipper THC mit drei Teams in die Endrunde, gewann Silber mit der weiblichen U 14 sowie Bronze mit der weiblichen U 16 und der männlichen U 14.

Michael Green freute sich nicht nur über die Erfolge seines Vereins, sondern auch über die gelungenen Auftritte des Stadtrivalen, weil ihm der Gesamteindruck des Hamburger Hockeys am Herzen liegt. „Wir müssen unseren Status als Hochburg immer wieder neu beweisen. Dafür ist es enorm wichtig, dass alle Clubs viel in die eigene Jugend investieren“, sagte er.

Hockey: Lampe für die weibliche U 14 und U 16 zuständig

Beim HTHC hat Green hauptamt­liche Trainer im Jugendbereich installiert, deren Qualität er als wichtigste Erfolgsursache beschreibt. Für die weibliche U 14 und U 16 ist Lucas Lampe zuständig, sein Pendant bei den U-14- und U-16-Junioren ist Tomasz Laskowski. Die weibliche U 18 leitet Christian Kloss, für die U-18-Junioren ist Herren-Bundesligacoach Christoph Bechmann verantwortlich.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Green hat aber auch die Verbindungen der Teams untereinander gestärkt. „Wir legen Wert darauf, dass der Leistungsgedanke, den wir früh implementieren, von allen mitgetragen wird“, sagte er. So wurden die Erfolge am Sonntag gemeinsam gefeiert. Die Teams, die ihre Endrunde in Hamburg austrugen und deshalb früh am Clubhaus waren, standen für später aus dem Rest der Republik eintreffende Mannschaften Spalier. Green: „Wenn alle am Erfolg teilhaben, profitiert der gesamte Verein, und genau das wollen wir.“