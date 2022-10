Live! Eintracht Frankfurt gastiert bei Tottenham Hotspur

Eintracht-Tainer Oliver Glasner geht trotz der jüngsten Bundesliga-Schlappe zuversichtlich in das Champions-League-Spiel. Der Live-Ticker:

Muss in London auf Ansgar Knauff und Luca Pellegrini verzichten: Eintracht-Coach Oliver Glasner.

London. Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ist in der Champions League in London gefordert. Das Team von Trainer Oliver Glasner spielt heute (21 Uhr/DAZN) am vierten Spieltag beim englischen Fußball-Spitzenclub Tottenham Hotspur um Stürmerstar Harry Kane. Gut eine Woche nach dem 0:0 im Hinspiel würden sich die Hessen schon mit einem weiteren Remis gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale bewahren.

Frankfurt spielte 2019 beim FC Chelsea und 2022 bei West Ham United zwei Europa-League-Halbfinals in der britischen Hauptstadt. Kane und Co. gehen aber als klarer Favorit in die Partie.