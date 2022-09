Timmendorfer Strand: Beide Beachvolleyballtitel gehen nach Hamburg

Timmendorfer Strand. Die besten deutschen Beachvolleyballerinnen und -volleyballer kommen vom Hamburger Bundesstützpunkt in Dulsberg. Bei den Frauen setzten sich am Timmendorfer Strand im Finale die am Alten Teichweg trainierenden und in der Stadt lebenden WM-Dritten Svenja Müller (Eimsbütteler Turnverband) und Cinja Tillmann (TuSA Düsseldorf) mit 2:0 (25:23, 21:16) Sätzen gegen Sandra Ittlinger/Isabel Schneider vom FC St. Pauli durch.

Nach ausgeglichenem ersten Durchgang drehten Müller/Tillmann im zweiten Satz auf, agierten cleverer, zudem hatte Tillmann, erstmals Beachvolleyballerin des Jahres, in der Abwehr fast immer eine Hand am Ball. Müller/Tillmann spielen erst seit Ende 2021 zusammen, für beide ist es der erste Triumph bei den deutschen Meisterschaften. Im Viertelfinale hatten die beiden am Freitagabend noch gegen Ittlinger/Schneider mit 1:2 verloren.

Timmendorfer Strand: Ehlers überzeugte mit Aufschlag

Das Spiel um Platz drei entschieden 2016-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst (Düsseldorf) und Anna-Lena Grüne (Giesen) gegen Christina Aulenbrock/Sandra Ferger (VfL Osnabrück) mit 21:15, 21:15. Bei den Männern war das Nationalteam Nils Ehlers/Clemens Wickler (Eimsbütteler TV) nicht zu schlagen. Im Endspiel besiegten die beiden Hamburger die Landshuter Brüder Benedikt und Jonas Sagstetter mit 2:0 (21:17, 21:12) Sätzen.

Ehlers (28), der erstmals den nationalen Titel holte, überzeugte mit Block und Aufschlag, Wickler (27), zum vierten Mal Beachvolleyballer des Jahres, als Abwehrspieler. Er wurde zum fünften Mal Meister – mit dem jetzt vierten Partner. Dritter: Jonas Reinhardt/Milan Sievers (Düren/Kiel), die Max Just/Lui Wüst (Berlin) mit 2:1 (17:21, 21:14, 15:13) bezwangen.