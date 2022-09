Beachvolleyball Hamburger Beach-Teams in Timmendorf in Titelform

Timmendorfer Strand. Das an eins gesetzte Nationalteam Nils Ehlers/Clemens Wickler (Eimsbütteler TV) hat bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften (live bei twitch.tv/spontent) am Timmendorfer Strand mit zwei souveränen 2:0-Siegen, ihre Gegner machten in keinem Satz mehr als 14 Punkte, die dritte Runde am Sonnabendvormittag erreicht. Auch hier wartet auf sie keine ultimative Herausforderung. Gegner sind um elf Uhr die Brüder Georg und Peter Wolf, die für TuSA Düsseldorf aufschlagen, die Nummer 13 der Titelkämpfe.

Mit einem weiteren Sieg hätten Ehlers/Wickler das Halbfinale erreicht, das für Sonntagmorgen um elf Uhr angesetzt ist. Sieben Stunden später würde das Endspiel folgen. Auch das zweite Hamburger Nationalteam, Lukas Pfretzschner und Robin Sowa vom FC St. Pauli, an zwei gesetzt, hat bisher am Ostseestrand ähnliche Erfolgsspuren hinterlassen. In der dritten Gewinnerrunde treffen die beiden Talente am Sonnabend um zwölf Uhr ebenfalls auf zwei Brüder, die an drei geführten Jonas und Benedikt Sagstetter aus dem bayerischen Landshut.

Beachvolleyball: Chantal Laboureur/Sarah Schulz raus

Bei den Frauen sind die Titelverteidigerinnen Chantal Laboureur/Sarah Schulz (Stuttgart) verletzungsbedingt in der zweiten Verliererrunde ausgeschieden. Für Laboureur waren es die letzten deutschen Meisterschaften. Die 32-Jährige hatte am Dienstag angekündigt, zum Jahresausklang ihre Laufbahn aus privaten Gründen zu beenden. Ihr Ehemann wünscht sich eine Weltreise, um dann mit der Familienplanung zu beginnen. Die an eins gesetzten Karla Borger/Julia Sude (Stuttgart) waren nach einer Lebensmittelvergiftung Sudes gar nicht erst angetreten.

Anna-Lena Grüne (Giesen) mit Olympiasiegerin Kira Walkenhorst (Düsseldorf) und Sandra Ittlinger/Isabell Schneider (FC St. Pauli) haben bereits das Halbfinale (Sonnabend, 17.15 Uhr und 18.30 Uhr) erreicht. Ittlinger/Schneider schalteten dabei im Viertelfinale die WM-Dritten Svenja Müller/Cinja Tillmann (ETV/Düsseldorf) mit 2:1 Sätzen aus. Das Frauen-Finale wird Sonntag um 15 Uhr gespielt.

Die Mitarbeitenden von beach-volleyball.de haben „nach einem Aufschrei der Community“ vom Deutschen Volleyball-Verband doch noch Akkreditierungen erhalten, die ihnen zunächst verweigert worden waren. Das Turnier lief da bereits. Da sie aber ihre Anreisen und Unterkünfte bereits storniert hatten, werden sie nicht von vor Ort berichten können.

