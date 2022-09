Jule Niemeier erreicht das Achtelfinale der US Open

New York. Tennisspielerin Jule Niemeier ist bei den US Open in New York ins Achtelfinale eingezogen. Die 23-Jährige gewann in der Nacht zum Sonntag ihr Drittrunden-Match gegen die leicht favorisierte Chinesin Zheng Qinwen mit 6:4, 7:6 (7:5). Niemeier ist die einzig verbliebene deutsche Einzel-Spielerin beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

"Ich wusste, dass es ein extrem schwieriges Match wird. Dass ich das ohne Satzverlust gewinnen konnte, ist etwas sehr Positives. Daraus sollte ich sehr viel Selbstvertrauen mitnehmen", sagte Niemeier: "Jetzt geht es gegen ein große Spielerin, da freue ich mich drauf."

Die dynamische und aufschlagstarke Dortmunderin, die in Wimbledon vor zwei Monaten das Viertelfinale erreicht hatte, trifft in der Runde der besten 16 auf die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek. Die Polin hatte sich kurz zuvor mit 6:3, 6:4 gegen Lauren Davis aus den USA durchgesetzt.

Für Niemeier ist es erst das dritte Grand-Slam-Turnier ihrer Karriere. In der Weltrangliste wird sie nach dem für sie schon jetzt sehr erfolgreichen Event von aktuell Platz 108 einen großen Sprung nach vorne machen. (dpa)