9:0-Gala vom FC Liverpool, Haaland erzielt Hattrick

Liverpool/Manchester. Mit einer Tor-Gala hat der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp in der Premier League den durchwachsenen Saisonstart vergessen gemacht. Die Reds demontierten am Samstag Aufsteiger AFC Bournemouth mit 9:0 (5:0) und hatten in Roberto Firmino den überragenden Spieler der Partie. Durch den ersten Saisonsieg steht die Mannschaft des deutschen Trainers mit fünf Punkten im Tabellen-Mittelfeld.

Mann des Tages war der frühere Hoffenheimer Firmino. Der Brasilianer legte die Treffer von Luis Diaz (3. Minute), Harvey Elliott (6.) und Trent Alexander-Arnold (28.) auf und erzielte selbst zwei Tore (31./62.). Virgil van Dijk (45.), Chris Mepham (46./Eigentor), Fábio Carvalho (80.) und erneut Diaz (85.) machten den Kantersieg perfekt.

Manchester City dreht 0:2-Rückstand

Dank eines Hattricks von Erling Haaland innerhalb von 19 Minuten drehte Manchester City beim 4:2 (0:2) gegen Crystal Palace die Partie. Durch ein Eigentor von John Stones (4.) und Joachim Andersen (21.) lag die Star-Truppe von Pep Guardiola zur Pause 0:2 zurück. Bernardo Silva (53.) und der Ex-Dortmunder Haaland (62./70./81.) mit seinen Saisontoren vier, fünf und sechs sorgten für den dritten Saisonerfolg.

Ohne den gesperrten Thomas Tuchel kam der FC Chelsea gegen Leicester City zu einem knappen 2:1 (0:0). Englands Nationalspieler Raheem Sterling (47./63.) traf dabei erstmals für die Blues. Chelsea musste rund eine Stunde in Unterzahl agieren, weil Conor Gallagher die Gelb-Rote Karte sah. Bei den Gästen fehlte Wesley Fofana, der kurz vor einem Wechsel zum Tuchel-Team steht. (dpa)