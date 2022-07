Hamburg European Open: Weltranglistenzweite Kontaveit ersetzt US-Star Collins

Hamburg. Wie das leider oft so ist, wenn der Meldeschluss für das Tennisturnier am Rothenbaum ansteht, sind einige Zugpferde nicht mehr dabei, bevor die ersten Bälle gewechselt sind. Nachdem zunächst am späten Donnerstagabend in Italiens Jungstar Jannik Sinner (20) die Nummer drei der Setzliste der erstmals seit 1978 wieder als kombiniertes Damen- und Herrenturnier ausgespielten Hamburg European Open wegen seiner in Wimbledon erlittenen Knöchelverletzung zurückzog, sagte am Freitagnachmittag auch Oscar Otte seine Teilnahme ab. Der 28 Jahre alte Kölner, der als einziger Deutscher über seine Ranglistenposition 37 im Hauptfeld stand, ist am Knie verletzt.

Hamburg European Open: Lisicki muss in der Qualifikation ran

Bei den Damen kann die topgesetzte US-Amerikanerin Danielle Collins (28/Nr. 7) ebenfalls wegen einer Verletzung nicht antreten, sie wird von der Estin Anett Kontaveit (26), der aktuellen Nummer zwei der Weltrangliste, die vom ehemaligen Angelique-Kerber-Coach Torben Beltz betreut wird, aber bestens vertreten.

Weil Kontaveit eine Wildcard benötigt, muss die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki (32/Berlin), die ebenfalls für ein Freiticket vorgesehen war, ihr Comeback in der Qualifikation fortsetzen, die an diesem Sonnabend um 10 Uhr für beide Geschlechter beginnt.

Für Otte rückte mit Daviscupspieler Jan-Lennard Struff (32/Warstein/Nr. 126) ein veritabler deutscher Hoffnungsträger per Wildcard ins Hauptfeld. Das dritte Freiticket – der Ludwigshafener Nicola Kuhn (22/Nr. 261) stand bereits fest – erhielt das Münchner Talent Max Rehberg (18/Nr. 837). Auf eine Einzelteilnahme an der Qualifikation hatte Tobias Kamke gehofft.

Der 36 Jahre alte Hamburger will seine Turnierkarriere am Rothenbaum, wo er 2014 mit dem Viertelfinaleinzug einen seiner größten Erfolge gefeiert hatte, beenden und anschließend noch die Bundesligasaison mit dem TC Bredeney aus Essen spielen. Für eine Wildcard im 16er-Qualifeld reichte es nicht, nun hofft er auf einen Platz im Doppel-Hauptfeld. „Es wäre mein Traum, mich mit einem Match bei meinem Heimatturnier verabschieden zu können“, sagte er.

Hamburg European Open: Kamke bleibt dem Tennis verbunden

Der gebürtige Lübecker, der 2010 zum „Newcomer des Jahres“ auf der ATP-Tour gewählt wurde, will dem Tennis auch weiterhin verbunden bleiben – wie genau ist noch unklar. Als Höhepunkt seiner Karriere wertet der auf Rang 412 der Welt abgerutschte Modellathlet, der trotz seiner aggressiven körperlichen Spielweise nie ernsthaft verletzt war, seinen Daviscup­einsatz 2013 gegen Argentinien.