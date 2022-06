Sportangebote Hamburg Großes Interesse am Active City Day in Hamburg

Hamburg. Es ist ein Tag, der ganz Hamburg in Bewegung bringen soll – und zumindest am Freitagmittag am Jungfernstieg sieht es so aus, als sei der erste Schritt dafür definitiv gemacht. Etliche Hamburgerinnen und Hamburger sind in ihrer Mittagspause zur Active-City-Station in der Innenstadt gekommen, ein richtiges kleines Publikum steht da vor der mobilen Kletterwand an der Binnenalster. „Ich finde es sehr wichtig, dass die Stadt Hamburg die Leute so zum Sport anstiftet, und ich werde gleich auch teilnehmen“, sagt Besucherin Katarina Hartmann.

Über ganz Hamburg sind am Freitag Stationen wie die am Jungfernstieg verteilt, am Active City Day 2022 laden sie zum Austoben und Ausprobieren ein. „Wir sind alle viel zu faul, um gesund zu leben, müssen wir mehr tun“, sagte Sportsenator Andy Grote (SPD) am Freitagmorgen auf seinem Instagram-Kanal – und ging anschließend mit gutem Beispiel voran.

Großes Interesse am Active City Day: Andy Grote fährt Slalomparcours im Sportrollstuhl

Zur Eröffnung der Station am Jungfernstieg absolvierte er den Slalomparcours der BG Baskets im Sportrolli und fuhr anschließend mit dem Rad zur Rudergemeinschaft Hansa, um dort den Teilnehmenden der nationalen Special Olympics die Fackel für ihren Lauf an der Alster zu übergeben. Die ersten Athleten und Athletinnen machten sich bereits am Freitagnachmittag auf den Weg nach Berlin.

Der Active City Day ist der Auftakt für den drei Monate dauernden Active City Summer mit weiteren Angeboten zum Ausprobieren und Mitmachen. Der aktivste Verein, der die meisten Kursstunden im Verhältnis zur eigenen Mitgliederzahl anbietet, wird prämiert.

