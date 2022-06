Sportangebote Hamburg: Es wird eng für Bewegungsmuffel in der Stadt

Mehr als 100 kostenlose Angebote und Aktionen beim Active City Day 2022 an diesem Freitag. Großes Kinderturnfest an der Angerstraße.

Wer in seiner Freizeit gern klettert, kann dies am Freitag zwischen 10 und 18 Uhr an an der Active-City-Station am Jungfernstieg tun.

Hamburg. Hand aufs Herz: Wie viele Minuten haben Sie sich heute bewegt? Sind Sie zu Fuß zur Bushaltestelle gelaufen, mit dem Auto gefahren? Oder gehörten Sie zu den 24 Prozent der Beschäftigten in Deutschland, die laut Schätzungen nach wie vor im Homeoffice arbeiten? Dann sind Sie womöglich genauso von Bewegungsmangel und Rückenschmerzen betroffen wie die Autorin dieser Zeilen.

Dass sich Hamburg an diesem Freitag bewegt, wie dem Slogan des Active City Days 2022 zu entnehmen ist, ist demnach eine gute Nachricht für all jene, die in den vergangenen Monaten auch pandemiebedingt eingerostet sind. „Wir alle wollen uns gerade nach Corona wieder mehr bewegen, doch häufig steht uns der eigene Schweinehund noch im Weg. Hier wollen wir den notwendigen Push geben“, sagt Sportsenator Andy Grote (SPD).

Sportangebote in der ganzen Stadt

„Am Active City Day holen wir die Hamburgerinnen und Hamburger da ab, wo sie sind: Auf der Arbeit, beim Einkaufen, im Park oder an der Alster.“ Mehr als 100 kostenlose Bewegungsangebote verstreuen sich von 10 Uhr an über die Stadt, das Highlight dürfte die Station am Jungfernstieg sein, mit einem Slalomparcours für Sportrollstühle, einem Tennis-Mini-Court und sogar einer mobilen Kletterwand – sicher nicht die schlechteste Art, seine Mittagspause zu verbringen.

Der Hintergrund des launiges Aktionstags ist allerdings ein ernster. Laut Deutschem Krebsforschungszentrum gilt Bewegungsmangel heute in der westlichen Welt als der viertgrößte Risikofaktor für einen vorzeitigen Tod – und erhöht das Risiko für Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs. Wer sich auf Dauer zu wenig bewegt, wird mit den Folgen leben müssen – und wer sich an dieser Stelle fragt, was der menschliche Körper an Bewegung braucht, der bekommt bei der Weltgesundheitsorganisation WHO eine klare Empfehlung: 150 Minuten pro Woche sollten sich Erwachsene bewegen, Kinder mindestens eine Stunde täglich (und möglichst ohne Bildschirm).

Sport per Rezept – eine Möglichkeit?

Mehr als 30 Expertinnen und Experten wollen den Active City Day nutzen, um in einem Workshop die Möglichkeit zu erörtern, Sport per Rezept von niedergelassenen Ärzten verordnen zu lassen. „Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten werden die Kosten für Patienten zum großen Teil unkompliziert von der Krankenkasse übernommen – das sollte genauso für das verschriebene Bewegungsangebot gelten“, sagt der Hamburger Sportmediziner Klaus-Michael Braumann, der die Ergebnisse von 15 Uhr an im Rahmen einer öffentlichen Podiumsdiskussion an der Uni Hamburg (Edmund-Siemers-Allee 1, Hörsaal A) präsentieren wird.

Zum Workshop reisen neben Joachim Becker, zuständig für den Bereich Prävention im Bundesministerium für Gesundheit, auch Vertreter der Krankenkassen und Kerstin Holze, Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes, nach Hamburg. „Bewegung ist das preiswerteste Medikament mit den wenigsten Nebenwirkungen und einer Wirkung, die in Studien gesichert ist“, sagt Braumann. „Trotzdem bleibt es meist bei der lapidaren Empfehlung des Arztes: ,Machen Sie mal Sport!‘“.

Sportangebote Hamburg – auch für Kinder

Im Sportzentrum Angerstraße können Kinder zwischen vier und zehn Jahren ab 14 Uhr das Kinderturn-Abzeichen ablegen – es ist das einzige Angebot nur für Kinder bei diesem Active City Day. Dafür aber umso bedeutsamer: Wegen der Coronavirus-Pandemie konnten über Monate in den Vereinen keine Turnkurse angeboten werden – zwei komplette Jahrgänge seien dem Kinderturnen so verloren gegangen, schätzt der Hamburger Verband für Turnen und Freizeit (VTF). „Für gewisse motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten gibt es bei Kindern eben nur bestimmte Entwicklungsfenster“, erklärt VTF-Präsidentin Dörte Kuhn.

„Für koordinative Fähigkeiten ist dieses Entwicklungsfenster das Grundschulalter. Wenn die Kinder es dann nicht gelernt haben, wird es wahnsinnig schwer, das später nachzuholen.“ Auch deshalb möchte der VTF mit dem an diesem Tag wahrscheinlich größten Indoor-Spielplatz der Stadt möglichst viele Kinder ohne und mit Behinderung für das Turnen begeistern. Alle Angebote und Aktionen finden sich im Internet unter www.activecityday.de.