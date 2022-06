Deutsches Derby: Star-Jockey Andrasch Starke verpasst Meeting in Horn

Im Vorjahr konnte Jockey Andrasch Starke das Deutsche Derby in Horn zum achten Mal gewinnen. In diesem Jahr wird er sein "Heimspiel" verpassen.

Hamburg. Für Andrasch Starke war es der große Traum, zum neunten Mal das Deutsche Derby auf der Horner Rennbahn zu gewinnen. Doch diese ehrgeizige Mission wird für den 48-Jährigen in diesem Jahr unmöglich sein. Der erfolgreichste deutsche Jockey der Geschichte wurde nach dem Union-Rennen in Köln am Pfingstmontag wegen übermäßigen Einsatzes der Peitsche für 14 Tage gesperrt. Die Sperre gilt ab dem 20. Juni, der Derby-Sonntag findet am 3. Juli statt.

Starke hatte die Peitsche bei einem spektakulären Rennen am Rhein sechsmal statt der erlaubten fünfmal genutzt. Zum Sieg reichte es dennoch nicht. Der gebürtige Stader auf So Moonstruck musste sich Sammarco knapp geschlagen geben.

Deutsches Derby: Starke gewann in Horn 2021 auf Sisfahan

Der ohnehin umstrittene Peitschengebrauch ist in der Rennordnung des Verbands klar geregelt. Die Peitsche darf an keiner Stelle schmaler als acht Millimeter sein und der Jockey muss sie vor dem Gebrauch ins Sichtfeld des Pferdes führen. Darüber hinaus ist zum Beispiel auch festgelegt, dass die peitschenführende Hand des Reiters unter Schulterhöhe des Jockeys bleiben muss. Wird dagegen verstoßen, drohen – wie jetzt im Fall Starke – Strafen, die auch über die zweiwöchige Sperre hinausgehen können.

Im vergangenen Jahr hatte Starke in Horn mit Sisfahan das 152. Deutsche Derby gewonnen und konnte so als erfolgreichster Derby-Reiter mit Gerhard Streit gleichziehen, der das legendäre Rennen zwischen 1938 und 1961 ebenfalls achtmal gewonnen hatte.