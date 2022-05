Nach Interview-Eklat: Toni Kroos verteidigt sein Verhalten

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 31. Mai 2022:

Kroos verteidigt sich für Interview-Eklat

Toni Kroos sieht im Abbruch seines Interviews von ZDF-Reporter Nils Kaben nach dem Gewinn der Champions League nichts Falsches. „Ich habe mich auch nur in dem Moment geärgert, ich habe mich auch mehr über ihn selbst geärgert. Aber direkt so dieses ‚Ja ich will hören, dass ihr unverdient gewonnen habt.‘ Das ist mir scheißegal im Finale, das musst du gewinnen das Finale“, sagte der Mittelfeldstratege von Real Madrid in der am Dienstagabend erscheinenden neuen Folge des gemeinsamen Podcasts „Einfach mal Luppen“ mit seinem Bruder Felix.

Wir hatten natürlich zwei, drei Druckphasen zu überstehen, aber da habe ich auch gesagt, das ist doch normal, was erwartest du. Dass wir Liverpool 90 Minuten dominieren? Das ist eine Weltklassemannschaft, die musst du halt schlagen, das haben wir gemacht“, sagte Kroos. Kaben hätte im Interview auch fragen können, „wie hast du das Spiel an sich gesehen? Da hätte ich nicht gesagt, wir haben sie an die Wand gespielt. Ich bin der Erste, der sagt, es ist ausgeglichen, vielleicht sogar ein paar mehr Chancen Liverpool. Aber wir haben es halt gewonnen, wie die letzten K.-o.-Runden auch. Da hätte er seine Antwort schon bekommen“, sagte Kroos.

Kaben räumte ein, dass er eine Frage „ganz klar“ besser hätte formulieren können. „Kroos hätte die Frage auch als Vorlage dafür nutzen können, darauf hinzuweisen, dass Real sich schon durch den ganzen Wettbewerb immer in schwierigen Situationen gerettet hatte“, sagte Kaben dem „Spiegel“ in einem Interview am Montag. Nach Rücksprache mit Kolleginnen und Kollegen sei man „ganz deutlich zu dem Schluss gekommen, dass man sich als Spieler so nicht benehmen sollte“. Eine sachliche Frage zum Spielverlauf so ins Persönliche zu kippen, gehe nicht.

Nationalmannschaft startet ohne Reus ins Training

Geburtstagskind Marco Reus fehlt der deutschen Nationalmannschaft vorerst in der Vorbereitung auf den Nations-League-Auftakt am Sonnabend (20.45 Uhr/RTL) in Bologna gegen Europameister Italien. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund, der am Dienstag 33 Jahre alt wurde, reiste wegen „Anzeichen eines Infekts“ nicht nach Herzogenaurach. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Bei entsprechender Genesung wird Reus in den nächsten Tagen zur Mannschaft stoßen.

Die restlichen 25 Spieler standen Bundestrainer Hansi Flick am Dienstagmorgen beim Training im Sonnenschein zur Verfügung. Das DFB-Team bereitet sich bis Freitag bei Partner Adidas vor und reist dann nach Italien.

Kapitänin Popp führt EM-Aufgebot an

Kapitänin Alexandra Popp führt das vorläufige deutsche Aufgebot für die Europameisterschaft in England an. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte am Dienstag in Frankfurt am Main 28 Spielerinnen; der vorläufige Kader wird aber noch auf 23 reduziert.

Einzige Auslandsprofis im Kader sind Mittelfeldakteurin Sara Däbritz von Paris Saint-Germain und Torfrau Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea. Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon nach einem Kreuzbandriss und die schwangere Melanie Leupolz vom FC Chelsea fehlen bei der EM.

Für den Olympiasieger von 2016 ist es das erste große Turnier seit dem WM-Viertelfinal-Aus 2019. In der starken Gruppe B trifft das Team von Voss-Tecklenburg auf Dänemark, Spanien und Finnland. Eine erste Vorbereitung findet vom 5. bis 9. Juni auf dem neuen Campus des Verbandes in Frankfurt statt. Vor der abschließenden Maßnahme vom 21. bis 29. Juni in Herzogenaurach wird das endgültige EM-Aufgebot benannt. Am 24. Juni steht in Erfurt noch ein Test-Länderspiel gegen die Schweiz an.

Frankfurt holt kroatischen Verteidiger Smolcic

Eintracht Frankfurt hat den kroatischen Abwehrspieler Hrvoje Smolcic verpflichtet. Der U-21-Nationalspieler kommt vom kroatischen Club HNK Rijeka an den Main und unterschrieb dort einen langfristigen Vertrag bis 30. Juni 2027. Das teilte der Europa-League-Sieger am Dienstag mit. Zur Ablösesumme für Smolcic, der in Rijeka noch einen Vertrag bis 2023 hatte, wurde zunächst nichts bekannt. Der 21-Jährige kann als Innenverteidiger und auf der linken Abwehrseite spielen.

„Wir sind stolz, dass wir einen hochveranlagten Verteidiger wie Hrvoje Smolcic von unserem Weg überzeugen konnten. Mit ihm wissen wir ab Sommer nicht nur einen zweikampf-, sondern auch technisch starken Akteur in unseren Reihen, der in der Defensive flexibel einsetzbar ist“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche über den 1,83 Meter großen Neuzugang, an dem die Eintracht schon länger interessiert war.

Leipzigs Brobbey will bei Ajax bleiben

Der an Ajax Amsterdam ausgeliehene Stürmer Brian Brobbey will nicht zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zurückkehren. „Ich habe es schon einmal gesagt, ich möchte bleiben. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich glaube, die Clubs reden miteinander“, sagte Brobbey dem niederländischen TV-Sender NOS. Der 20-Jährige war im Sommer 2021 ablösefrei von Ajax zu Leipzig gewechselt, kam jedoch kaum zum Einsatz und wurde im Winter zu seinem Jugendverein zurückverliehen.

Laut niederländischen Medienberichten fordert Leipzig eine Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe für den talentierten Angreifer. „Ich weiß nicht, ob ich das wert bin. Das muss Ajax entscheiden“, meinte Brobbey. Mit dem neuen Amsterdam-Trainer Alfred Schreuder habe er noch nicht gesprochen: „Ich habe seine Nummer nicht.“

Dagegen gab es bereits Kontakt mit RB, wo es wohl auch um einen dauerhaften Wechsel ging. „Sie haben mir zur Meisterschaft gratuliert. Was wir weiter besprochen haben, behalte ich für mich“, sagte Brobbey. Der U-21-Nationalspieler ist noch bis 30. Juni 2025 an Leipzig gebunden. Allerdings will Trainer Domenico Tedesco den Kader verkleinern und hat im Angriff mit André Silva, Christopher Nkunku und Yussuf Poulsen diverse Optionen.

Bestätigt: FC Chelsea geht an US-Konsortium

Die Ära Roman Abramowitsch beim zweimaligen Fußball-Champions-League-Gewinner FC Chelsea ist nach 19 Jahren seit Montag endgültig Geschichte. Der Vorstand der Blues bestätigte den auf fünf Milliarden Euro bezifferten Verkauf des Londoner Traditionsclubs an eine Investorengruppe um den Unternehmer Todd Boehly in einer offiziellen Erklärung. Der schwerreiche US-Amerikaner ist damit als Nachfolger des russischen Oligarchen neuer Boss des deutschen Trainers Thomas Tuchel und der deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz.

Der Deal, auf den sich beide Seiten erst am vergangenen Sonnabend abschließend geeinigt hatten, war für den Premier-League-Dritten allerdings auch alternativlos. Die Maßnahmen der britischen Regierung gegen Abramowitsch machten alle anderen Optionen unmöglich.

Zum Deal mit Boehly, der auch die US-Profiteams der Los Angeles Dodgers (Baseball) und die Los Angeles Lakers (Basketball) besitzt, gehören nach Angaben von Chelseas bisherigen Machern auch Zusagen der neuen Besitzer für künftige Investitionen in die Infrastruktur. Dazu zählt vor allem die drängende Modernisierung des Stamford-Bridge-Stadions. Die britische Regierung hatte bereits vergangene Woche den Verkauf abgesegnet.

Ordnereinsatz: Stuttgart muss 30.000 Euro zahlen

Der VfB Stuttgart muss wegen körperlicher Auseinandersetzungen zwischen eigenen Ordnern und Fans von Borussia Mönchengladbach nach dem Bundesligaspiel der beiden Clubs eine Geldbuße von 30.000 Euro zahlen. Diese Strafe verhängte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) laut einer Mitteilung vom Montag. Bis zu 10.000 Euro könne der Verein für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, müsse dies aber bis zum 31. Dezember beim DFB nachweisen.

Nach Abpfiff der Heimpartie gegen Gladbach am 5. März war es im Gästeblock des Stadions zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Stuttgarter Ordnungsdienst und Borussia-Anhängern gekommen. Dabei hätten mehrere Ordner mit Fäusten auf Mönchengladbacher Zuschauer eingeschlagen. Zudem sei ein Anhänger getreten worden, hieß es weiter.

Für die Vorkommnisse hätte der DFB-Kontrollausschuss im Normalfall eine Geldstrafe von 40 000 Euro beim DFB-Sportgericht beantragen können. Im Hinblick auf die coronabedingte Einschränkung der Stadionkapazität bei diesem Spiel und die dadurch verminderten Zuschauereinnahmen habe das DFB-Sportgericht allerdings einen Nachlass von 25 Prozent gewährt. Der VfB hat dem Urteil zugestimmt. Es ist somit rechtskräftig.

