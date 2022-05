Bald weg? Robert Lewandowski schwärmt von Spanien

Der Fußball-Ticker am Montag, den 30. Mai 2022:

Bald weg? Lewandowski schwärmt von Spanien

Weltfußballer Robert Lewandowski kokettiert immer offener mit einem Abschied von Bayern München und einem Wechsel zum FC Barcelona. „Spanien ist großartig“, schwärmte der Stürmerstar am Rande des Formel-1-Rennens in Monaco beim polnischen TV-Sender Eleven Sports PL. „Wir haben ein Haus auf Mallorca, das Gefühl für Spanien ist da, und ich finde es einen wirklich guten Ort – nicht nur, um dort Urlaub zu machen.“ Sondern auch, um dort möglichst schon ab Sommer Fußball zu spielen.

„Es ist schwer zu sagen, ob ich nächste Saison noch für Bayern spiele“, meinte Lewandowski noch: „Ein Wechsel zu Barca? Es hängt von mehreren Faktoren ab. Ich denke, meine Situation ist klar, und es hat keinen Sinn, darüber zu reden.“

Der Vertrag von Lewandowski, der derzeit Urlaub an der Cote d'Azur in Süd-Frankreich macht, läuft noch bis 2023. Die Bayern hatten zuletzt mehrfach betont, dass sie ihn frühestens im kommenden Sommer abgeben werden. Das hoch verschuldete Barça bietet ihnen angeblich 32 Millionen Euro Ablöse.

Liverpools Bürgermeisterin fordert von Polizei Entschuldigung

Liverpools Bürgermeisterin Joanne Anderson hat das Vorgehen der französischen Polizei gegen britische Fans beim Champions-League-Finale in Saint-Denis bei Paris als „überaus widerlich“ kritisiert. Die Polizei sei „wirklich brutal“ vorgegangen, zudem sei die Organisation des Fußballspiels „chaotisch“ gewesen, sagte Anderson, die selbst im Stadion war, am Montag der BBC. Die Liverpool-Anhänger müssten eine Entschuldigung erhalten. „Unsere Fans wurden in Bezug auf ihr Verhalten stereotypisiert. Ich werde immer wütender, je mehr Geschichten ich höre“, sagte Anderson. „Fans müssen mit mehr Respekt behandelt werden.“

Zuvor hatte die Bürgermeisterin (Labour-Partei) bereits angekündigt, sie werde bei der britischen Außenministerin Liz Truss Antworten der UEFA und beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine Untersuchung der Vorfälle einfordern. „Es ist eine Schande, den Fans die Schuld zu geben“, twitterte Anderson.

Der Liverpooler Parlamentsabgeordnete Ian Byrne zeigte sich ebenfalls entsetzt. „Wir sind zurück in der Zeit von 1989, als Lügen und Verleumdungen über Hillsborough sehr schnell verbreitet wurden und dieses Narrativ gesetzt wurde“, sagte Byrne dem Sender Sky News. Bei der Katastrophe von Hillsborough 1989 wurden 97 Liverpool-Fans getötet und Hunderte verletzt, als zu viele Anhänger während des Halbfinalspiels um den FA Cup zwischen Liverpool und Nottingham Forest im Hillsborough Stadium in Sheffield in einen Block strömten. Die Polizei gab Hooligans die Schuld. Doch später wurde bekannt, dass die Sicherheitskräfte schwere Fehler gemacht hatten.

Frankreichs Sportministerin gibt britischen Fans Schuld an Chaos

Dagegen sieht Frankreichs Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra die Verantwortung vor allem bei den britischen Fußballfans. 30.000 bis 40.000 seien ohne Ticket oder mit gefälschten Tickets zum Stade de France gedrängt und hätten dort für massive Sicherheitsprobleme gesorgt, sagte die Ministerin am Montag dem Sender RTL in Paris. Geklärt werden müsse noch, wo die gefälschten Tickets in derart hoher Zahl herkamen. Die Ministerin warf dem FC Liverpool außerdem vor, sich anders als Real Madrid nicht gut um die Begleitung seiner Fans gekümmert und diese sich selber überlassen zu haben.

Die Ministerin bedauerte den Einsatz von Tränengas, von dem auch unbeteiligte Fans, Familien und Kinder betroffen waren. Zugleich bekräftigte sie, dass Frankreich in der Lage sei, große Sportereignisse zu organisieren, und verwies etwa auf die Europameisterschaft 2016.

Aus dem Geschehen vom Sonnabendabend müssten alle Lehren gezogen werden, auch in Hinblick auf die Rugby-Weltmeisterschaft 2023 und die Olympischen Spiele 2024 in Frankreich. Gemeinsam mit Innenminister Gérald Darmanin wollte Oudéa-Castéra am Montagvormittag an einer Krisensitzung zur Aufarbeitung des Chaos am Stade de France teilnehmen.

Hertha-Kandidat Schwarz verkündet Abschied aus Moskau

Sandro Schwarz, Trainerkandidat beim Bundesligsten Hertha BSC, hat beim russischen Traditionsclub Dynamo Moskau seinen Abgang verkündet. „Ich habe immer gesagt, dass wir diese Saison alle gemeinsam bis zum Ende durchstehen sollten. Aber die Situation in der Welt ist nicht einfach, und heute war mein letztes Spiel in Russland“, sagte Schwarz am Sonntag nach dem 1:2 (1:0) im Pokalfinale gegen Spartak Moskau.

Bereits in der Vorwoche hatte der „Kicker“ berichtet, dass Schwarz bei Hertha Nachfolger von „Retter“ Felix Magath werden soll. Schwarz betonte indessen, „dass ich keine Vereinbarungen mit einem anderen Verein hatte“. Der 43-Jährige, von 2017 bis 2019 Coach beim FSV Mainz 05, hatte Dynamo seit 2020 betreut und den Club in der abgelaufenen Saison auf Rang drei der russischen Liga geführt. Sein Vertrag, der ursprünglich bis 2024 lief, wurde aufgelöst.

Im Gegensatz zu seinen deutschen Trainerkollegen Markus Gisdol (Lokomotive Moskau) und Daniel Farke (FK Krasnodar) hatte Schwarz sein Engagement nicht mit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beendet. Er hatte dies damit begründet, dass er sich für den Club verantwortlich fühle.

Leipzigs Nkunku hält sich Hintertür nach Paris offen

Der begehrte Star-Stürmer Christopher Nkunku vom DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig hat eine Rückkehr zu seinem Ex-Club Paris Saint-Germain nicht ausgeschlossen. „Ich habe immer gesagt, dass PSG meine Heimat ist, wo mein Herz ist. Ich habe auch gesagt, dass ich nie eine Tür verschließen werde. Im Fußball ist alles möglich“, sagte der 24-Jährige am Sonntag bei einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft.

Nkunku war 2019 von Paris nach Leipzig gewechselt und hatte in der abgelaufenen Saison mit Weltklasse-Leistungen (35 Tore und 20 Vorlagen in 51 Pflichtspielen) viele europäische Topclubs auf sich aufmerksam gemacht. „Es ist schmeichelhaft, dass einige der größten Clubs der Welt an mir interessiert sind, aber es ist auch schmeichelhaft zu wissen, dass mein Verein, RB Leipzig, alles tut, um mich zu halten“, sagte Nkunku.

In Leipzig steht Nkunku noch bis 2024 unter Vertrag und besitzt keine Ausstiegsklausel. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hatte bereits mehrfach betont, dass der Edeltechniker in der kommenden Saison in der Messestadt spielen werde.

Berlusconi-Club Monza steigt in Serie A auf

Silvio Berlusconis Club AC Monza ist erstmals in die erste italienische Liga aufgestiegen. Der Verein des früheren Ministerpräsidenten gewann am späten Sonntagabend das entscheidende Play-off-Spiel beim AC Pisa mit 4:3 nach Verlängerung. Nach 90 Minuten hatte es 3:2 (2:1) für die Gastgeber gestanden, das Hinspiel hatte Monza mit 2:1 gewonnen. Monza folgt damit US Lecce und US Cremonese in die Serie A – und auch Berlusconi ist erstmals seit seinem Verkauf des Topclubs AC Mailand wieder in Italiens Eliteklasse vertreten.

Der 85-Jährige hatte Milan von 1986 bis 2017 geführt, Monza übernahm er im Jahr 2018 als damaligen Drittligisten für kolportierte drei Millionen Euro. „Wir haben einen wunderbaren Abend erlebt und endlich ein historisches Ziel erreicht“, sagte Berlusconi am Sonntag. Nun wolle der Klub „den Scudetto gewinnen. Wir haben immer ehrgeizige Ziele. Wir wollen den Meisterschaftstitel erobern und in der Champions League spielen.“

2020 war der Verein nach 19 Jahren wieder in die Serie B aufgestiegen, der direkte Durchmarsch in die Serie A gelang trotz einer ambitionierten Transferpolitik aber nicht. Monza verpflichtete 2020 unter anderem Kevin-Prince Boateng und Mario Balotelli, beide blieben nur eine Saison. In dieser Spielzeit setzte Monza nun vermehrt auf erfahrene Zweitligaspieler.

Zehntausende feiern Champions-League-Sieger Real Madrid

Zehntausende Menschen haben Real Madrid bei der Siegesparade nach dem Champions-League-Triumph in der spanischen Hauptstadt zugejubelt. Die Mannschaft um den früheren Weltmeister Toni Kroos traf am Sonntagabend beim berühmten Cibeles-Brunnen ein, wo sie von ungewöhnlich großen Menschenmassen erwartet wurden. Sportjournalisten im staatlichen TV-Sender RTVE betonten, sie hätten kaum je so viele begeisterte Fans nach einem Sieg in der Champions League gesehen.

Die Menschen warteten bei hochsommerlichen Temperaturen zum Teil seit Stunden auf ihre Helden. Die Stimmung war entspannt, viele Familien waren unterwegs. Viele kletterten auf alles, was ihnen eine bessere Sicht versprach, Bäume, Schaltkästen, Podeste aller Art. Während die Mannschaft mit Trainer Carlo Ancelotti im offenen Doppeldeckerbus um den Brunnen fuhr, jubelten die Menschen vor Begeisterung. Kein Halten gab es mehr, als die Mannschaft ausstieg und von einem rund um den Brunnen verlaufenden Podest aus die Fans grüßten, sich bei ihren Anhängern bedankten und den Henkelpott in die Höhe reckten.

Die Begeisterung war womöglich noch größer als sonst, weil der Triumph des Rekordsiegers in der Königsklasse eher unerwartet war. Der brasilianische Kapitän Marcelo war der Auserwählte, die steinerne Göttin Kybele im Zentrum des Cibeles-Brunnens mit einem Fanschal und einer Clubfahne zu dekorieren. Zu Queens „We are the Champions“ gab Marcelo der Göttin ein Küsschen auf die Wange und hielt den Pokal in die Höhe. Er hat schon Übung in dieser Tradition. Erst vor rund einem Monat feierte Real am selben Ort den 35. Liga-Titel.

Eine Riesenparty fand dann weit nach 22 Uhr im Bernabéu-Stadion statt. Rund 60.000 Clubmitglieder hatten freien Zugang. Bei dieser Feier wurden die Spieler einzeln geehrt, zudem gab es eine Lichtshow und ein Riesenfeuerwerk.

Kroos-Bruder hat nach Interview-Eklat „Angst“

Der Wirbel um das abgebrochene TV-Interview von Toni Kroos gibt auch seinem Bruder Felix zu denken. Nachdem der Star von Real Madrid sich bei einem ZDF-Reporter über „Scheißfragen“ zum Sieg im Champions-League-Finale beschwert hatte, twitterte Bruder Felix wohl eher im Scherz: „Was frag ich ihn denn morgen im Podcast? Hab Angst“. Dazu setzte der 31-Jährige ein traurig-besorgtes Emoji. Kurz darauf reagierte Toni Kroos mit nur einem Wort: „Obacht“.

Die beiden Kroos-Brüder besprechen in ihrem gemeinsamen Podcast „Einfach mal Luppen“ regelmäßig Themen, die sie bewegen. Ex-Weltmeister Toni Kroos (32) ist mit seiner großen Titelsammlung der sportlich erfolgreichere der beiden. Aber auch Felix Kroos schaffte es in den Profifußball und spielte mit Union Berlin in der Bundesliga.

Toni Kroos hatte am Sonnabend nach dem 1:0 von Real Madrid im Königsklassen-Endspiel gegen den FC Liverpool ein ZDF-Interview ganz kurz nach dem Schlusspfiff nach etwas mehr als einer Minute abgebrochen. „Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen“, hatte er zum ZDF-Reporter gesagt.

Almería und Valladolid kehren in Primera División zurück

Die spanischen Clubs UD Almería und Real Valladolid sind in die spanische Priimera División zurückgekehrt. Am 42. und letzten Spieltag im Unterhaus reichte Almería ein 2:2 (1:2) bei CD Leganés, um sich Platz eins zu sichern, Valladolid wurde durch ein 3:0 (0:0) gegen SD Huesca Zweiter.

Während Almería nach sieben Jahren die Rückkehr in „La Liga“ schaffte, gelang Valladolid der direkte Wiederaufstieg. Um den dritten Aufstiegsplatz streiten sich vier Teams in den Play-offs. SD Eibar (3.) trifft zunächst auf den FC Girona (6.), UD Las Palmas (4.) auf CD Teneriffa (5.).

