DFB-Pokal: Viktoria Köln freut sich auf den FC Bayern

Der FC Bayern und der BVB werden in der ersten Runde des DFB-Pokals von Drittligisten gefordert. Das ergab die Auslosung am Sonntag.

Die erste Runde des DFB-Pokals wurde am Sonntagabend in Dortmund ausgelost.

Dortmund. Rekordsieger FC Bayern München muss in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Fußball-Drittligisten Viktoria Köln antreten. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Cupverteidiger RB Leipzig gastiert zum Auftakt der neuen Pokalsaison beim Regionalligisten Teutonia Ottensen, dem Hamburger Landessieger. Eine reizvolle Paarung zog der frühere Weltmeister Kevin Großkreutz für seinen Ex-Verein Borussia Dortmund, der beim Drittligisten 1860 München antreten muss.

Eintracht Braunschweig empfängt Hertha BSC

Spannung versprechen auch die Duelle zwischen Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern und dem Europacup-Teilnehmer SC Freiburg sowie Eintracht Braunschweig und Hertha BSC. Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt bekommt es mit Drittliga-Meister 1. FC Magdeburg zu tun.

Die erste Pokalrunde wird vom 29. Juli bis 1. August gespielt. Weil der Supercup zwischen dem FC Bayern und Leipzig aber auch für den 30. Juli angesetzt ist, tragen die beiden Topteams ihre Pokalspiele erst Ende August aus.

Qualifiziert für den DFB-Pokal sind neben den 36 Proficlubs aus den Bundesligen auch die vier Top-Teams der vergangenen Saison der 3. Liga. Hinzu kommen die 21 Landespokalsieger sowie je ein Team aus Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Das sind die mitgliederstärksten Landesverbände des Deutschen Fußball-Bunds.

Die zweite Hauptrunde folgt im Oktober, die weiteren Runden dann im kommenden Jahr. Das Finale in Berlin ist für den 3. Juni geplant.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

DFB-Pokal 2022: Die erste Runde in der Übersicht

Jahn Regensburg - 1. FC Köln FV Engers - Arminia Bielefeld VfB Lübeck - Hansa Rostock 1. FC Kaan-M. - 1. FC Nürnberg Schott Mainz - Hannover 96 TSG Neustrelitz - Karlsruher SC Dynamo Dresden - VfB Stuttgart Viktoria 89 Berlin - VfL Bochum Chemnitzer FC - 1. FC Union Berlin SV Elversberg - Bayer Leverkusen BSV Rehden - SV Sandhausen FC Einheit Wernigerode - SC Paderborn 07 SV Rödinghausen - TSG 1899 Hoffenheim FV Illertissen - 1. FC Heidenheim Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf Eintracht Braunschweig - Hertha BSC TSV 1860 München - Borussia Dortmund 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg SV Oberachern - Bor. Mönchengladbach FC Ingolstadt 04 - Darmstadt 98 SV Waldhof Mannheim - Holstein Kiel TuS BW Lohne - FC Augsburg SV Straelen - FC St. Pauli SpVgg Bayreuth - Hamburger SV Erzgebirge Aue - FSV Mainz 05 Energie Cottbus - Werder Bremen Bremer SV - FC Schalke 04 FC CZ Jena - VfL Wolfsburg Stuttgarter Kickers - SpVgg Greuther Fürth 1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt FC Teutonia Ottensen - RB Leipzig Viktoria Köln - Bayern München