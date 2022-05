Mahmoud Charr: Im Hamburger Schmuddelwetter zurück ins Rampenlicht

Beim Open-Air-Boxabend im Stadtpark stieg der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister nach einem Jahr Pause wieder in den Ring.

Hamburg. Man muss mutig sein oder verrückt, bei elf Grad und Regen eine Open-Air-Boxveranstaltung durchzuziehen. Erol Ceylan ist beides, doch zur Erklärung muss herangezogen werden, dass der Chef des Hamburger Profistalls EC Boxing bei der Planung zum einen nicht ahnen konnte, dass die Eisheiligen sich für ihr Wirken das letzte Maiwochenende aussuchen würden. Zum anderen hat der umtriebige Unternehmer mit der Event-Location „Die Bucht“ an der Einfahrt zum Stadtparksee kurz vor Beginn der Pandemie eine Perle erworben, die er bislang viel zu selten zum Glänzen bringen konnte.

Am Sonnabendabend servierte Ceylan rund 150 VIP-Gästen deshalb trotz des üblen Wetters sechs Profikämpfe, die zum rustikalen Grillbüffet bestens passten. Für Box-Feinschmecker war wenig zu holen, Handfestes gab es dafür zuhauf. So konnte sich Ex-WBA-Schwergewichtsweltmeister Mahmoud Charr (37/Köln) nach einem Jahr Kampfpause mit einem K.-o.-Sieg in Runde drei gegen seinen EC-Stallkollegen Nikola Milacic (28/Hamburg) ins Blickfeld zurückboxen.

Die härteste Nuss hatte der türkische Schwergewichtler Ali Eren Demirezen (32) zu knacken, der sich über acht Runden einstimmig nach Punkten gegen den früheren WM-Herausforderer Kevin Johnson (42/USA) durchsetzte. Demirezen soll nun wie Michael Wallisch (36/Braunschweig), der Toni Thes (36/Magdeburg) durch Abbruch bezwang, in den USA namhafte Konkurrenz bekommen. Die Gegner werden in dieser Woche bekannt gegeben.